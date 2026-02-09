Empresas

Espanhola Aldous entra em Portugal

  • Lusa
  • 15:59

O grupo de suplementos alimentares conta, a médio prazo, “abrir um armazém local em Portugal".

A Aldous, uma marca espanhola de suplementos alimentares, está a entrar no mercado português, onde espera conseguir vendas de cinco milhões e euros nos primeiros 18 meses, adiantou, em resposta à Lusa.

Segundo fonte oficial, a marca conta já com presença online e está a negociar o alargamento da sua distribuição física em Portugal. “O nosso objetivo é posicionarmo-nos entre as 10 marcas de suplementos mais vendidas nos primeiros 18 meses. Esperamos alcançar cerca de cinco milhões de euros em vendas durante este período”, disse a mesma fonte.

Portugal representa um mercado estratégico para a expansão da empresa, indicou, apontando a “proximidade geográfica e a elevada preocupação dos consumidores portugueses com saúde e bem-estar”, entre outros fatores. O grupo conta, a médio prazo, “abrir um armazém local em Portugal, o que permitirá a criação de novos postos de trabalho ligados às áreas de logística e operações”.

A Aldous está a investir “um milhão de euros neste lançamento, destinado ao desenvolvimento web, marketing digital e posicionamento de marca, com o objetivo de garantir um forte impacto desde o início”, revelou.

(Notícia corrigida às 16h18. As vendas estimadas são cinco milhões e não 18 milhões como indicado inicialmente)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Espanhola Aldous entra em Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.