Espanhola Aldous entra em Portugal
O grupo de suplementos alimentares conta, a médio prazo, “abrir um armazém local em Portugal".
A Aldous, uma marca espanhola de suplementos alimentares, está a entrar no mercado português, onde espera conseguir vendas de cinco milhões e euros nos primeiros 18 meses, adiantou, em resposta à Lusa.
Segundo fonte oficial, a marca conta já com presença online e está a negociar o alargamento da sua distribuição física em Portugal. “O nosso objetivo é posicionarmo-nos entre as 10 marcas de suplementos mais vendidas nos primeiros 18 meses. Esperamos alcançar cerca de cinco milhões de euros em vendas durante este período”, disse a mesma fonte.
Portugal representa um mercado estratégico para a expansão da empresa, indicou, apontando a “proximidade geográfica e a elevada preocupação dos consumidores portugueses com saúde e bem-estar”, entre outros fatores. O grupo conta, a médio prazo, “abrir um armazém local em Portugal, o que permitirá a criação de novos postos de trabalho ligados às áreas de logística e operações”.
A Aldous está a investir “um milhão de euros neste lançamento, destinado ao desenvolvimento web, marketing digital e posicionamento de marca, com o objetivo de garantir um forte impacto desde o início”, revelou.
(Notícia corrigida às 16h18. As vendas estimadas são cinco milhões e não 18 milhões como indicado inicialmente)
