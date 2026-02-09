Exchange na Coreia envia 620 bitcoins por erro e causa pânico no mercado

⚡ ECO Fast Uma falha operacional na plataforma sul coreana Bithumb resultou na distribuição acidental de 620 mil bitcoins, avaliadas em mais de 34 mil milhões de euros.

O erro ocorreu durante uma campanha promocional, onde um funcionário inseriu o montante em bitcoin em vez de won, expondo vulnerabilidades nas plataformas de criptoativos.

O incidente provocou pânico no mercado, levando a uma queda de 15% no preço da bitcoin na Bithumb.

Uma falha operacional na Bithumb, a segunda maior plataforma de criptomoedas da Coreia do Sul, levou à distribuição acidental de 620 mil bitcoins, num valor acumulado de mais de 34 mil milhões de euros, aos clientes na passada sexta-feira.

O erro ocorreu durante uma campanha promocional em que a empresa pretendia distribuir pequenos valores de 2.000 won (cerca de 1,16 euros) por utilizador, mas um funcionário inseriu o montante em bitcoin em vez de won.

O incidente expôs vulnerabilidades estruturais nas plataformas de negociação de criptoativos e levou as autoridades financeiras sul-coreanas a avançar com uma investigação urgente e a ponderar reforços legislativos.

O problema foi detetado pela Bithumb no espaço de 20 minutos após a distribuição, mas nesse período cerca de 695 contas receberam os fundos errados, de acordo com um comunicado da empresa. Alguns clientes tentaram de imediato vender as bitcoins, resultando na transação efetiva de 1.788 moedas digitais.

Além de um mero erro de input, existem fragilidades estruturais nos controlos internos e sistemas de gestão contabilística das plataformas de criptomoedas. Lee Chan-jin Governador do supervisor sul-coreano Financial Supervisory Service

A empresa suspendeu rapidamente as operações e conseguiu recuperar 99,7% das 620 mil bitcoins distribuídas, tendo recuperado também 93% do valor das vendas já concretizadas. O valor remanescente foi coberto com ativos próprios da plataforma, que afirmou ter regularizado completamente a situação até domingo.

A magnitude do erro foi possível devido à forma como as exchanges centralizadas operam. Ao contrário das transações diretas na blockchain, estas plataformas registam primeiro as operações num sistema interno de contabilidade, liquidando apenas mais tarde na cadeia de blocos. Este modelo torna as transações mais rápidas, mas abre caminho a falhas significativas se o registo interno não corresponder aos ativos reais.

Em comunicado citado pela Reuters, a Bithumb garantiu que o incidente “não está relacionado com hacking externo ou falhas de segurança” e que “não existem problemas com a segurança do sistema ou gestão de ativos de clientes”.

A empresa anunciou medidas corretivas, incluindo um processo de aprovação multinível para distribuição de prémios. “Vamos complementar os processos previamente inexistentes para garantir que as aprovações sejam realizadas em duas ou mais fases, prevenindo assim incidentes”, afirmou a Bithumb nos seus canais oficiais.

O erro provocou ainda pânico no mercado. O preço da bitcoin na Bithumb caiu mais de 15% em dez minutos na noite de sexta-feira, atingindo cerca de 55.306 dólares, num movimento que levou outros investidores a vender por receio de maiores quedas. O CEO Lee Jae-won comprometeu-se a reembolsar os utilizadores que registaram perdas, acrescentando uma compensação adicional de 10%.

Lee Chan-jin, governador do Financial Supervisory Service (FSS), afirmou numa conferência de imprensa que o caso “revela claramente que, além de um mero erro de input, existem fragilidades estruturais nos controlos internos e sistemas de gestão contabilística das plataformas de criptomoedas”. Os reguladores convocaram duas reuniões de emergência durante o fim de semana e iniciaram inspeções presenciais à Bithumb. A DAXA, aliança das exchanges sul-coreanas, anunciou uma revisão dos controlos internos em todas as plataformas do país.

O incidente surge num momento particularmente volátil para o mercado de criptoativos, com a bitcoin a cair para perto dos 60 mil dólares na semana passada, menos de metade do pico histórico de outubro acima dos 126 mil dólares.

As autoridades sul-coreanas prometem acelerar medidas legislativas para exigir às exchanges controlos internos equiparáveis aos das instituições financeiras tradicionais, numa altura em que o país já tinha introduzido em julho de 2024 a Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais após o colapso das criptomoedas terraUSD e luna em 2022.