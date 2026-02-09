Gestora da água do Alqueva recebe mais 4,4 milhões de euros do Estado

Depois das três injeções realizadas no ano passado, que totalizaram mais de 14,5 milhões de euros, a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva anunciou esta segunda-feira o primeiro aumento de capital de 2026, no valor de 4,36 milhões de euros, totalmente subscrito pelo Estado.

A operação, aprovada por “deliberação social unânime” no passado dia 6 de fevereiro e comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, prevê a emissão de 872.448 novas ações, “no valor de 5 euros cada, a subscrever e a realizar pelo Estado, em numerário, para cobrir necessidades financeiras com o serviço da dívida do primeiro trimestre de 2026”.

Este é o primeiro aumento de capital neste novo ano, depois dos três realizados em 2025. Em fevereiro desse ano, a empresa liderada por José Pedro Salema recebeu 4,9 milhões de euros do Estado; em agosto mais 4,5 milhões; e, por fim, outros 5,06 milhões em novembro.

Embora a conta do ano passado tenha fechado ligeiramente acima dos 14,5 milhões de euros, representou apenas uma pequena fatia do esforço público acumulado na EDIA desde a sua fundação em 1995: mais de mil milhões de euros em aumentos de capital totalmente garantidos pelo Estado.