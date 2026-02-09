Gestora da água do Alqueva recebe mais 4,4 milhões de euros do Estado
Estado português injeta 4,36 milhões de euros na EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva por via de um novo aumento de capital, desta vez com mais de 870 mil novas ações.
Depois das três injeções realizadas no ano passado, que totalizaram mais de 14,5 milhões de euros, a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva anunciou esta segunda-feira o primeiro aumento de capital de 2026, no valor de 4,36 milhões de euros, totalmente subscrito pelo Estado.
A operação, aprovada por “deliberação social unânime” no passado dia 6 de fevereiro e comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira, prevê a emissão de 872.448 novas ações, “no valor de 5 euros cada, a subscrever e a realizar pelo Estado, em numerário, para cobrir necessidades financeiras com o serviço da dívida do primeiro trimestre de 2026”.
Este é o primeiro aumento de capital neste novo ano, depois dos três realizados em 2025. Em fevereiro desse ano, a empresa liderada por José Pedro Salema recebeu 4,9 milhões de euros do Estado; em agosto mais 4,5 milhões; e, por fim, outros 5,06 milhões em novembro.
Embora a conta do ano passado tenha fechado ligeiramente acima dos 14,5 milhões de euros, representou apenas uma pequena fatia do esforço público acumulado na EDIA desde a sua fundação em 1995: mais de mil milhões de euros em aumentos de capital totalmente garantidos pelo Estado.
