Governador do Banco de França renuncia a ano e meio do fim do mandato

O governador do Banco de França, Francois Villeroy de Galhau, anunciou esta segunda-feira que está de saída da liderança da instituição, numa decisão inesperada e cujo sucessor será agora nomeado por Emmanuel Macron, em vez de um possível futuro Presidente da extrema-direita.

A saída de Villeroy de Galhau terá lugar em junho, cerca de um ano e meio antes do fim do seu segundo mandato, que terminava apenas em outubro de 2027 – seis meses depois tem lugar as eleições presidenciais em França, que poderão ser conquistadas por um candidato da National Rally.

Villeroy de Galhau explicou que deixa o cargo porque lhe foi oferecida uma posição que não podia recusar: dirigir uma fundação para apoiar jovens em situação problemática — Fondation des Apprentis d’Auteuil — e que a decisão de abandonar o lugar de governador foi “pessoal”.

“Um pouco mais de um ano antes do fim do meu segundo mandato, parece-me que terei cumprido o cerne da minha missão”, explicou o também membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu BCE) em comunicado, admitindo que a sua decisão pode ser vista com surpresa.

Em reação, a presidente do BCE, a também francesa Christine Lagarde, disse que respeita a decisão de François Villeroy de Galhau “depois de 11 anos de serviço leal e dedicado ao bem comum de França e da Europa”.

“O conselho de governadores beneficiou enormemente do realismo, aliado às fortes convicções e à visão europeias que traz sempre para cima da mesa. As suas contribuições amigáveis, abrangentes, orientadas para o trabalho em equipa, bem-humoradas e sempre bem articuladas enriqueceram muito as nossas discussões”, disse Lagarde.