Isenção de portagens prolongada até dia 15 de fevereiro nas zonas de calamidade
Medida de apoio aos efeitos da passagem da depressão Kristin abrange os troços com origem e destino nas autoestradas A8, A17, A14 e A19.
O Governo decidiu esta segunda-feira prorrogar, até ao próximo dia 15 de fevereiro, a isenção de portagens nas autoestradas em zonas que estão em situação de calamidade devido à passagem da depressão Kristin.
A medida, que corresponde a um prolongamento ao que foi anunciado na semana passada, abrange os troços com origem e destino nas autoestradas A8, A17, A14 e A19.
“Trata-se de uma iniciativa em articulação com as concessionárias e subconcessionárias Brisa, Brisal, Autoestradas do Atlântico e IP” e “veio acompanhar as restantes iniciativas de apoio às zonas mais afetadas pelas recentes tempestades, com vista a apoiar a mobilidade nas referidas regiões”, segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.
A isenção abrange o tráfego que tenha origem ou destino nos seguintes nós das autoestradas:
- A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente (COL);
- A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira;
- A14 entre Sta. Eulália e o Nó de Ança;
- A19 entre o Nó de Azoia e o Nó de S. Jorge;
“O tráfego que atravesse as autoestradas através dos nós acima referidos não será isentado. A isenção passa assim a ser aplicada até às 24 horas do dia 15 de fevereiro, cobrindo todo o período de estado de calamidade decretado pelo Governo”, acrescenta o gabinete de Miguel Pinto Luz.
