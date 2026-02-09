Josué Reyzabal promove os Cinemas Callao como centro cultural e turístico de Madrid ao celebrar os seus 100 anos de história

O diretor executivo da Callao City Lights e Arconte, Josué Reyzabal, reforçou o seu compromisso em transformar o eixo da Gran Vía, com epicentro nos Cinemas Callao, num circuito urbano único, o maior de Espanha e um dos maiores do mundo, com grandes ecrãs LED digitais.

O grupo liderado por Josué Reyzabal, terceira geração de um grupo de empresas familiares, realizou investimentos que apoiam a consolidação de Madrid como um destino turístico e cultural de máxima relevância a nível mundial e que representam uma aposta na reativação económica da zona de Callao e, através desta, da capital de Espanha.

Esta iniciativa por Madrid foi reforçada pela celebração do 100.º aniversário dos Cinemas Callao durante o ano de 2026. Este cinema é um espaço cultural polivalente único em Espanha, que a família Reyzabal mantém há 100 anos e no qual continua a promover a cultura. Paralelamente, ao longo deste tempo, tem sido testemunha e motor da vida cultural madrilena, mantendo a sua capacidade de adaptação sem perder a sua essência.

Os eventos que o grupo planeia criar para celebrar este centenário constituirão um novo impulso para a imagem de Madrid (através do eixo Gran Vía) como destino cultural e turístico a nível mundial.

Josué Reyzabal afirmou que «a aposta feita há anos em potenciar os Cines Callao, que agora completam 100 anos, como um espaço cultural polivalente único em Espanha, mostra a importância da preservação do legado empresarial e dos ativos familiares e da manutenção do modelo de gestão da minha família centrado na inovação, na visão e na vanguarda. Algo que a família já fez há muitos anos sob a gestão do meu avô Julián Reyzabal e que agora estamos a potenciar».

O grupo empresarial realizou um forte investimento nos Cines Callao para conseguir a maior reabilitação da história de Espanha de um cinema tradicional, para o converter numa sala cultural polivalente única no país. Isto implicou, entre outras questões, um equipamento técnico que permite um nível excecional de insonorização, facilitando a realização de uma atividade numa sala (por exemplo, uma exibição cinematográfica) e uma atividade completamente diferente noutra sala (eventos, musicais…).

Nesta linha, Josué Reyzabal transformou um grupo de empresas familiares que, sob a sua direção, passou a ser, em sete anos, um grupo líder mundial na gestão de espaços publicitários de vanguarda, eventos, exploração de espaços culturais e gestão de ativos imobiliários.

Estas características de inovação e vanguarda também permitiram a este grupo de empresas ser pioneiro na aposta no formato de grandes ecrãs LED digitais. Assim, o chamado «Circuito Gran Vía», gerido pelo grupo de Josué Reyzabal, consolidou-se como um dos suportes de comunicação mais rentáveis de Madrid.

CEM ANOS

Por ocasião do seu centenário, os Cinemas Callao comemoram 100 anos de história com uma programação especial e contínua articulada através de eventos, atividades e colaborações, que se desenvolverá ao longo de todo o ano e reforçará o papel dos Cinemas Callao como uma das principais referências culturais de Madrid.

A celebração tem como fio condutor a mensagem de que, se algo acontece nos Cines Callao, é importante, expressa através do conceito criativo «Madrid é Cines Callao». Uma proposta que liga a identidade do espaço ao caráter da cidade: inconformista, dinâmica e em constante evolução.

A programação do centenário foi concebida a partir de uma visão ampla do Cines Callao como espaço cultural, além da exibição cinematográfica. Um local versátil onde convivem tradição e inovação, capaz de acolher diferentes formatos culturais e de atuar como vitrine internacional a partir da qual Madrid se projeta para o mundo.

O centenário não só celebra uma trajetória histórica, como reafirma o papel dos Cinemas Callao como epicentro cultural da cidade e como palco onde o que acontece tem impacto e deixa marca.