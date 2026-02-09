Presidenciais 2026

“Mesmo não vencendo, tivemos o melhor resultado de sempre. Vamos governar”, afirma Ventura

O candidato apoiado pelo Chega, que foi derrotado por António José Seguro, comparou os cerca de 33% obtidos nestas eleições com os 31% da AD nas legislativas e mostrou-se a postos para governar.

André Ventura à chegada do local onde a sua candidatura acompanhou a noite eleitoral. © Henrique Casinhas / ECO
André Ventura à chegada do local onde a sua candidatura acompanhou a noite eleitoral. © Henrique Casinhas / ECO

O candidato presidencial André Ventura assumiu a derrota nas eleições presidenciais, mas afirmou que o resultado obtido este domingo, superior ao da Aliança Democrática (AD) e ao do Chega nas legislativas, significa que este é apenas o “caminho” para a “mudança” e para a liderança do Governo.

“Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal e vamos em breve governar este país”, disse André Ventura, no discurso final da sua noite eleitoral, em Lisboa.

“Mesmo não vencendo, este partido, esta força, teve o seu melhor resultado de sempre. Tivemos o melhor resultado sempre da nossa história. Olhando para o resultado desta noite, em que superámos a percentagem da AD nas últimas eleições legislativas, é justo dizer que, não tendo vencido estas eleições presidenciais, os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país”, referiu.

Numa mescla de papéis entre candidato apoiado pelo Chega e líder do Chega, André Ventura destacou a subida de mais de 30% dos votos em relação à primeira volta, os mais de 300 mil votos do que nas últimas legislativas e o facto de ter ultrapassado, com 33,2% dos votos, os 31% que a AD conquistou quando Luís Montenegro foi eleito primeiro-ministro em 2025.

Enquanto candidato anti-regime, André Ventura reforçou a ideia de que, primeira vez em 50 anos, houve uma alternativa política além do bipartidarismo e “fora do espaço do PS e do PSD”. “Liderámos a direita. Vamos liderar a direita”, reiterou, acrescentando que essa mobilização ainda foi “mais feroz” no segundo sufrágio, mesmo com “Bruxelas contra”.

Apesar do antigo plano de ser primeiro-ministro, o candidato a Belém garantiu que a sua campanha entrou nestas eleições “com o objetivo de vencer”. “Não vencemos e isso deve significar, como sempre foi, o reconhecer que temos de fazer mais e que temos de trabalhar mais para convencer o povo de que a mudança faz falta”, sublinhou, admitindo que “os compatriotas ainda escolheram ainda o caminho da continuidade”, numa referência direta a António José Seguro.

André Ventura voltou também a evocar Sá Carneiro e a luta “contra as elites” do movimento popular que “faça a diferença”. “Eu sei – e pressinto – que pode demorar mais ou menos, mais mês ou menos mês, mas este movimento é imparável e Portugal, mais cedo ou mais tarde, vai mesmo mudar”, concluiu.

Felicitações a Seguro e de Marcelo

Mal pisou o palco montado no hotel Marriott, André Ventura parabenizar o vencedor da noite e próximo Presidente da República. “Transmiti as felicitações pela vitória eleitoral e os votos de um grande mandato. Independentemente de termos sido adversários nesta segunda volta, o sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos”, assegurou, André Ventura, perante uma audiência entusiasta.

O candidato apoiado pelo Chega disse que também falou com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe terá transmitido a felicitação pelo resultado e pela campanha, à qual retorquiu com o desejo de “uma transição de poder em Portugal que permitisse a consolidação da nossa democracia e sobretudo um caminho – que acho que todos querem – de desenvolvimento e prosperidade”.

Além dos cumprimentos institucionais, o candidato apoiado pelo Chega deixou ainda uma exaltação aos emigrantes que se mobilizaram: “Hoje, apesar de todas as circunstâncias, apesar de os fazerem andar milhares de quilómetros, voltaram a ser o nosso farol”. Por fim, André Ventura reconheceu que ainda não chegou à meta, porém fez um “caminho para denunciar um sistema podre de corrupção, decadente e degradado, que há em Portugal”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“Mesmo não vencendo, tivemos o melhor resultado de sempre. Vamos governar”, afirma Ventura

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Seguro ultrapassa Soares e consegue número recorde de votos

André Veríssimo,

António José Seguro tornou-se o o político em Portugal a conseguir um maior número de votos, superando a reeleição de Mário Soares em 1991.

Direto Seguro não entrega cartão do PS, mas promete independência

Direto Filipa Ambrósio de Sousa, Ânia Ataíde, Mariana Bandeira, Salomé Pinto, António Larguesa, Mónica Silvares, Shrikesh Laxmidas, Tiago Freire, André Veríssimo, Hugo Amaral,
3
3