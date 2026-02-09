Novo portal Innovarisk vai permitir contratações em dois minutos

A agência de subscrição Innovarisk acaba de lançar uma nova versão do Portal Innova|GO, “melhorando na navegação, rapidez e funcionalidades que simplificam a gestão diária dos corretores”, diz a MGA (managing general agent).

“Queremos ser o parceiro preferido da mediação em Portugal”, comentou Gonçalo Baptista, Diretor Geral da Innovarisk, justificando que “essa ambição tem vários pilares e as ferramentas digitais são um desses pilares mais importantes, representando um importante investimento da nossa parte”.

Permitir aos corretores e agentes colocar apólices com contratação automática em menos de dois minutos é uma das funcionalidades do portal que também faculta a consulta da carteira e aceder à documentação das apólices, verificar recibos de forma rápida, atualizar a morada de correspondência em poucos cliques, explorar novos produtos através de simuladores práticos e intuitivos e acompanhar o estado dos sinistros.

“A atualização do Innova|GO reflete a continuidade da nossa estratégia de inovação digital, reforça Kathrin Schneider, Diretora de Marketing & Comunicação da Innovarisk, “queremos oferecer aos parceiros uma ferramenta mais ágil, intuitiva e completa, que simplifique os processos e reforce a eficiência na relação com a Innovarisk”, conclui.

Atualmente com 30 colaboradores, mais de 300 parceiros, 33 produtos e 20 milhões de euros se seguros em carteira, a Innovarisk lançou o seu portal de comunicação com os mediadores em 2018, tendo evoluído até esta nova versão, agora lançada, com uma imagem mais atual e uma navegação mais intuitiva “tornando todo o processo de simulação, cotação e colocação de apólices ainda mais rápido, eficiente e simples”, refere a empresa.