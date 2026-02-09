Advocatus

Operação Marquês. Julgamento suspenso por 10 dias após Sócrates ter nova advogada

  • Lusa
  • 15:28

O julgamento do processo Operação Marquês foi suspenso por dez dias após o antigo primeiro-ministro ter contratado uma nova advogada, estando a próxima sessão agendada para 24 de fevereiro.

O julgamento do processo Operação Marquês foi hoje suspenso por dez dias após o antigo primeiro-ministro José Sócrates ter contratado uma nova advogada, estando a próxima sessão agendada para 24 de fevereiro, disse fonte judicial.

A mesma fonte precisou à Lusa que o Tribunal Central Criminal de Lisboa deu sem efeito todas as seis sessões do julgamento marcadas até dia 19 de fevereiro, mantendo-se agendadas as de dia 24 de fevereiro e seguintes.

Esta é a segunda vez que o julgamento do processo Operação Marquês, iniciado em 03 de julho de 2025, é suspenso para que um advogado nomeado por José Sócrates na sequência da renúncia de outro possa inteirar-se do caso.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Operação Marquês. Julgamento suspenso por 10 dias após Sócrates ter nova advogada

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Quem é Sara Leitão Moreira, a nova advogada de Sócrates?

Frederico Pedreira,

Advogada em prática individual em Coimbra, Sara Leitão Moreira é também professora assistente na Coimbra Business School. Agora começa uma nova fase na sua carreira: a defesa de José Sócrates.