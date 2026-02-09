Perto de 56 mil clientes da E-Redes continuam sem energia elétrica em Portugal
Depois da passagem da depressão Kristin, há quase duas semanas, continuam ainda sem energia cerca de 56 mil clientes da E-Redes, sendo Leiria o distrito mais afetado.
Um total de 56 mil clientes da E-Redes continua sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental devido aos danos provocados pelo mau tempo na rede de distribuição, informou esta segunda-feira a empresa.
Num balanço feito às 8h, a empresa indicou que “estão por alimentar cerca de 48 mil clientes na zona da depressão Kristin”. Leiria é o distrito mais afetado com 36 mil, seguido de Santarém com oito mil, Coimbra e Castelo Branco com dois mil cada, segundo a E-Redes.
No anterior balanço realizado pela empresa, no domingo, o número de clientes afetados era de cerca de 58 mil clientes no continente e estavam por alimentar cerca de 50 mil clientes na zona da depressão Kristin. Destes, a maioria, 38 mil, em Leiria, seguindo-se mais oito mil em Santarém, dois mil em Coimbra e outros dois mil em Castelo Branco.
14 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas. O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
