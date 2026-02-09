Polónia vai criar nova unidade de reservistas civis para alcançar 500 mil soldados

A Polónia anunciou esta segunda-feira a criação de uma unidade de reserva militar de voluntários de alta prontidão, que vai permitir mobilizar, em caso de guerra, um total de 500.000 efetivos.

Numa conferência de imprensa em Varsóvia, o ministro da Defesa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, indicou que, além de o Estado pagar aos voluntários por cada dia que participarem nos treinos, estes vão ser economicamente compensados por permanecerem em estado de prontidão, preparados para um rápido destacamento.

Os reservistas vão receber formação contínua, com um mínimo de oito dias por ano, e ter acesso a cursos de cibersegurança, medicina e comunicações. Além disso, serão criadas escolas de cadetes onde aqueles sem experiência militar anterior vão poder alcançar a patente de segundo-tenente da reserva, mediante um processo de formação de três anos.

Os civis que decidirem integrar esta nova unidade poderão escolher tanto as datas do seu treino como a unidade militar específica em que querem servir, enquanto as respetivas entidades empregadoras serão compensadas pelo Estado. Kosiniak-Kamysz explicou que esta medida faz parte do programa “Em Alerta”, que inclui também formação específica para civis dos 18 aos 60 anos em áreas como medicina, sobrevivência, tiro e defesa pessoal.

O ministro indicou que dos 18.000 polacos que se inscreveram neste programa no ano passado, 16.000 concluíram os cursos com êxito. Em agosto, o Presidente polaco, Karol Nawrocki, declarou que era “urgente para a segurança do país” alcançar o número de meio milhão de soldados e destinar 5% do produto interno bruto (PIB) à Defesa, para “tornar a Polónia a maior potência da NATO na Europa” e “ser um país forte e seguro”.

A Polónia planeia profissionalizar 200 mil reservistas até 2039, de entre os civis com formação pontual e aqueles com formação cíclica, como os da nova unidade de reservistas de elevada disponibilidade.