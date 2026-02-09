Presidente da KPMG Portugal antecipa retorno do investimento na IA em “dois a três anos”

O presidente do conselho de administração da KPMG Portugal prevê que os investimentos em inteligência artificial (IA) comecem a gerar retorno até ao final de 2029. O chairman da consultora, que esta semana esteve na Web Summit do Qatar, estima que o payback de toda a aposta nesta tecnologia chegue num “prazo de dois a três anos”.

“A IA é inevitável e, cada vez mais, vai ter uma participação ativa em todos os setores. Estamos a avançar para novas gerações da tecnologia, saindo do machine learning para a criação de agentes que trazem eficiência operacional, portanto os investimentos para podermos fazer esta transição são elevados”, afirmou Nasser Sattar, em declarações ao ECO à margem da cimeira tecnológica em Doha.

Nasser Sattar acredita que, no médio prazo, “haverá de certeza uma maior conjugação entre o investimento e os ganhos de eficiência”, porém “neste momento ainda há muitos investimentos a ser realizados” devido à própria evolução da IA. “Antes tínhamos tempo para nos adaptarmos. Neste momento, a velocidade acelerou”, alerta.

O chairman da KPMG Portugal diz que “o payback está longe daquilo que é necessário”, conforme se tem visto com os “efeitos em bolsa de as grandes empresas estarem a gastar bilhões”, e não tem dúvidas de que os Estados Unidos e a China lideram esta corrida dos modelos de linguagem.

Apesar de o globo estar dividido nestes blocos, Nasser Sattar considera que o Médio Oriente “está cada vez mais virado para a alta tecnologia”.

“Vimos que a IA foi o tema do dia, portanto é sempre oportuno estarmos presentes, ganharmos maior conhecimento da região e também fazer a ponte com o que podem ser oportunidades para as nossas empresas”, assinalou ao ECO.

A KPMG esteve presente na Web Summit Qatar 2026, que se realizou esta semana, com um stand no centro de congressos de Doha. Na visão do presidente do conselho de administração da consultora em Portugal, esta é uma boa oportunidade para a empresa quer a nível nacional quer mundial.

“A KPMG costuma ser patrocinadora [de eventos] em Portugal e noutros sítios e ter uma presença ativa dentro da nossa rede. A Web Summit é um fórum altamente vocacionado para startups, como vimos também aqui no Qatar, mas, apesar de ter um âmbito muito regional, é sempre uma oportunidade de as empresas estarem presentes, trocarem experiências com outros stakeholders e terem uma oportunidade de abertura de negócios”, garantiu Nasser Sattar.