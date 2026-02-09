RIC Energy acelera mais de 1.000 MW de armazenamento autónomo avançado em Espanha e Itália

A RIC Energy acelera a sua estratégia em armazenamento de energia com uma carteira de mais de 1.000 MW de projetos BESS standalone em Espanha e Itália, a maioria deles em fases avançadas de tramitação administrativa e prestes a atingir o estado de «ready to build» (RTB).

De acordo com a empresa, a estratégia de desenvolvimento centrou-se na identificação e priorização de projetos de armazenamento localizados em nós estratégicos, tanto na Península Ibérica como no sul de Itália e em zonas insulares. Trata-se de locais onde a crescente necessidade de flexibilidade do sistema elétrico, juntamente com sinais favoráveis do mercado, permite capturar receitas relevantes desde as primeiras fases de operação, reforçando a viabilidade e a atratividade dos projetos.

No caso da Espanha, a RIC Energy promove projetos BESS concebidos especificamente para aproveitar a crescente volatilidade intradiária do mercado elétrico e os episódios de congestionamento da rede. Ambos os fatores estão a aumentar o valor do armazenamento autónomo a curto prazo e a posicioná-lo como uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente do sistema. Na Itália, a carteira inclui projetos com duração de 8 horas, alinhados com as necessidades estruturais do sistema elétrico e com os mecanismos de mercado previstos para os próximos anos.

Mais de 50% da carteira total encontra-se em fase avançada de desenvolvimento, com previsão de atingir o estado de pronto para construir (RTB) ao longo de 2026. Paralelamente, os primeiros projetos de armazenamento já estão preparados para entrar em fase de operação a partir do segundo semestre de 2026, o que coloca a empresa entre os desenvolvedores com maior grau de maturidade na área de armazenamento de energia no sul da Europa.

A esta carteira junta-se um portfólio total de mais de 3.300 MW de projetos com um elevado grau de maturidade nos Estados Unidos e 200 MW no Chile, bem como iniciativas híbridas em Espanha, reforçando o alcance internacional e a diversificação tecnológica da empresa.

Com este conjunto de projetos, a RIC Energy indicou que reforça o seu papel como parceiro industrial para investidores e operadores interessados em iniciativas de armazenamento prontas para serem executadas, num contexto fundamental para a implantação acelerada de soluções BESS na Europa e para o avanço rumo a um sistema energético mais flexível, resiliente e eficiente.