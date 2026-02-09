ECOseguros

Seguradora Fidelidade financia-se em 500 milhões de euros a 20 anos

Companhia seguradora mandatou bancos para avançar com emissão de dívida Tier 2.

A Fidelidade está no mercado esta segunda-feira para levar a cabo uma operação de financiamento de 500 milhões de euros a 20 anos, avança o site de informação financeira IFR (acesso pago).

Em causa está uma emissão de dívida subordinada Tier 2, que servem para reforço dos rácios regulamentares. Os títulos têm a maturidade em 2046, mas a companhia seguradora tem a possibilidade de resgatá-los antecipadamente ao fim de 10 anos. Podem ainda ser reembolsados antecipadamente em determinadas circunstâncias fiscais, regulamentares ou relacionadas com o rating.

A emissão destina-se principalmente a substituir 500 milhões de euros de dívida Tier 2 emitida em 2021. A Fidelidade lançou simultaneamente uma oferta de recompra destes títulos que vencem em setembro de 2031, oferecendo 100,875% do principal dos notes.

Os novos títulos contam com um rating ‘BBB+’ junto da agência Standard & Poor’s, ou seja, dois níveis abaixo da notação atribuído à Fidelidade.

Para esta operação foram contratados os bancos BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank, JPMorgan e Société Générale.

(Notícia em atualização)

