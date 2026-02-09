Empresas

Silotagus anuncia nova embarcação para o Tejo com investimento de 2,5 milhões

  • Lusa
  • 18:08

O projeto “representa um investimento superior a 2,5 milhões de euros e permitirá reforçar significativamente a capacidade de transporte fluvial” autopropulsionado no estuário do Tejo.

A empresa portuária Silotagus, de transporte e armazenagem de graneis alimentares, vai comprar uma nova embarcação para assegurar o transporte no rio Tejo, num investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a empresa.

Num comunicado, a empresa informa que o Conselho de Administração “aprovou o início do procedimento para a aquisição de um novo batelão, que substituirá o Silopor”.

De acordo com a empresa, o projeto “representa um investimento superior a 2,5 milhões de euros e permitirá reforçar significativamente a capacidade de transporte fluvial” autopropulsionado no estuário do Tejo.

A Silotagus refere que o investimento “está alinhado com a Estratégia Portos 5+, promovida pelo Governo”, contribuindo “para a redução da circulação de camiões na rede rodoviária e para a descarbonização da cadeia logística, em linha com os objetivos nacionais e europeus de sustentabilidade”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Silotagus anuncia nova embarcação para o Tejo com investimento de 2,5 milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Lagarde reafirma meta dos 2% e cautela nas taxas de juro

Luís Leitão,

Para a presidente do BCE, a estabilidade de preços continua a ser a âncora da Zona Euro e justifica prudência nas taxas de juro, que só deverão ser ajustadas quando a leitura dos números o confirmar.