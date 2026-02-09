Silotagus anuncia nova embarcação para o Tejo com investimento de 2,5 milhões
O projeto “representa um investimento superior a 2,5 milhões de euros e permitirá reforçar significativamente a capacidade de transporte fluvial” autopropulsionado no estuário do Tejo.
A empresa portuária Silotagus, de transporte e armazenagem de graneis alimentares, vai comprar uma nova embarcação para assegurar o transporte no rio Tejo, num investimento de cerca de 2,5 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a empresa.
Num comunicado, a empresa informa que o Conselho de Administração “aprovou o início do procedimento para a aquisição de um novo batelão, que substituirá o Silopor”.
A Silotagus refere que o investimento “está alinhado com a Estratégia Portos 5+, promovida pelo Governo”, contribuindo “para a redução da circulação de camiões na rede rodoviária e para a descarbonização da cadeia logística, em linha com os objetivos nacionais e europeus de sustentabilidade”.
