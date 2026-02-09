Sonae Sierra fecha venda de posição em shopping no Brasil por 95 milhões de euros

A Sonae já fechou a venda da totalidade da sua participação de 25,86% no Parque Dom Pedro Shopping, um centro comercial localizado em Campinas, no estado de São Paulo, a dois fundos de investimento imobiliário brasileiros, segundo informou esta manhã através de comunicado à CMVM.

Desenvolvido pela Sonae Sierra e inaugurado em 2002, sendo atualmente controlado e gerido pela Allos, da qual o grupo da Maia é acionista de referência, a participação da empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira foi alienada por um valor antes de impostos de 625 milhões de reais, o equivalente a mais de 95 milhões de euros ao câmbio atual.

A conclusão da transação estava sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), um organismo federal brasileiro dedicado à regulação da concorrência. Um passo que foi agora confirmado oficialmente.

No último dia do ano passado, quando comunicou o negócio ao regulador dos mercados, a empresa portuguesa sublinhou que “esta alienação permite à Sonae Sierra reorganizar a sua presença no Brasil, passando a estar exclusivamente exposta a este mercado através do seu investimento na Allos”.

“Esta transação implica a aplicação da Norma Internacional de Contabilidade IAS 21, nos termos da qual o impacto negativo acumulado das variações cambiais geradas desde a origem do investimento, no montante de aproximadamente 53,6 milhões de euros, previamente reconhecido no balanço […] e refletido no valor patrimonial líquido reportado pela Sonae, é reclassificado de capitais próprios para a demonstração de resultados”, explicou ainda a empresa.