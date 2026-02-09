Sporting acusado de impedir jornalista de aceder a jogo
"O Sporting impediu, sem qualquer razão legal, a entrada de uma jornalista de O Jogo para a cobertura" de um jogo, nota o CNID. O clube remeteu esclarecimentos para mais tarde.
O CNID — Associação de Jornalistas de Desporto acusou esta segunda-feira o Sporting de impedir a entrada de um jornalista do jornal O Jogo no Pavilhão João Rocha, no sábado, para um jogo da Liga de basquetebol.
“O Sporting impediu, sem qualquer razão legal, a entrada de uma jornalista de O Jogo para a cobertura da partida do Campeonato Nacional de Basquetebol do passado sábado“, nota o CNID em comunicado assinado pelo presidente, Manuel Queiroz. Segundo este organismo, “é grave que um clube com a grandeza do Sporting tome atitudes deste jaez, ilegais, sem sentido”, sem que tenha “vindo a público retratar-se” nas últimas 48 horas.
“O CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto não pode deixar de denunciar este grave atropelo à lei e à democracia, denúncia que obviamente fará chegar às entidades competentes. Não se podem aceitar proibições não ditadas pela lei”, acrescenta o texto. Contactado pela Lusa, o clube ‘verde e branco’ remeteu esclarecimentos para mais tarde.
Numa nota editorial publicada esta segunda-feira, O Jogo fez saber do envio de uma queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), ao Sindicato dos Jornalistas (SJ) e à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) quanto ao impedimento da entrada da jornalista Catarina Domingos no pavilhão, para o Sporting-FC Porto (76-82).
“É uma atitude grave, que será merecedora de exposições para órgãos de supervisão que, naturalmente, não deixarão passar em claro este inqualificável abuso de poder“, pode ler-se num editorial do diretor, Nuno Vieira, que relaciona o caso com notícias sobre o capitão da equipa de futebol ‘leonina’, Morten Hjulmand.
