Desporto

Sporting acusado de impedir jornalista de aceder a jogo

 Lusa,

"O Sporting impediu, sem qualquer razão legal, a entrada de uma jornalista de O Jogo para a cobertura" de um jogo, nota o CNID. O clube remeteu esclarecimentos para mais tarde.

O CNID — Associação de Jornalistas de Desporto acusou esta segunda-feira o Sporting de impedir a entrada de um jornalista do jornal O Jogo no Pavilhão João Rocha, no sábado, para um jogo da Liga de basquetebol.

O Sporting impediu, sem qualquer razão legal, a entrada de uma jornalista de O Jogo para a cobertura da partida do Campeonato Nacional de Basquetebol do passado sábado“, nota o CNID em comunicado assinado pelo presidente, Manuel Queiroz. Segundo este organismo, “é grave que um clube com a grandeza do Sporting tome atitudes deste jaez, ilegais, sem sentido”, sem que tenha “vindo a público retratar-se” nas últimas 48 horas.

“O CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto não pode deixar de denunciar este grave atropelo à lei e à democracia, denúncia que obviamente fará chegar às entidades competentes. Não se podem aceitar proibições não ditadas pela lei”, acrescenta o texto. Contactado pela Lusa, o clube ‘verde e branco’ remeteu esclarecimentos para mais tarde.

Numa nota editorial publicada esta segunda-feira, O Jogo fez saber do envio de uma queixa à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), ao Sindicato dos Jornalistas (SJ) e à Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) quanto ao impedimento da entrada da jornalista Catarina Domingos no pavilhão, para o Sporting-FC Porto (76-82).

É uma atitude grave, que será merecedora de exposições para órgãos de supervisão que, naturalmente, não deixarão passar em claro este inqualificável abuso de poder“, pode ler-se num editorial do diretor, Nuno Vieira, que relaciona o caso com notícias sobre o capitão da equipa de futebol ‘leonina’, Morten Hjulmand.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Sporting acusado de impedir jornalista de aceder a jogo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Televisão
Negócio do Benfica pode antecipar valorização da Liga?

"Tendo em conta que o Benfica tinha um valor anterior na casa dos 40 milhões de euros, parece-me que há uma valorização importante deste produto ao fim destes anos", vincou o responsável da EY.

Lusa,

Jornalismo
SJ pede a fotojornalistas que recusem imposições do FC Porto

O Sindicato dos Jornalistas "considera inadmissível o documento que o FC Porto quer obrigar os fotojornalistas a assinar para poderem trabalhar nos eventos desportivos do clube".

Lusa,

Desporto
Sporting e Benfica já encaixaram 125 milhões na Champions

Cofres mais recheados com apuramento direto dos leões e acesso das águias ao play-off, garantidos com vitórias nos descontos. Receitas da Liga dos Campeões valem um terço dos rendimentos operacionais.

António Larguesa, Luís Leitão,