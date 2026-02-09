Taxas Euribor descem em todos os prazos, com o mais curto abaixo dos 2%

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira e no prazo mais curto manteve-se abaixo de 2% pela segunda vez desde 6 de novembro. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 1,982%, continuou abaixo das taxas a seis (2,132%) e a 12 meses (2,222%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje, ao ser fixada em 2,132%, menos 0,020 pontos do que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor baixou, para 2,222%, menos 0,005 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses também recuou e, pela segunda vez desde 6 de novembro, situou-se em menos de 2%, ao ser fixada em 1,982%, menos 0,017 pontos do que na sexta-feira.

Na quinta-feira, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.