TV’s disputam maioria em noite de eleições

O dia foi ganho pela TVI (12%), seguida pela SIC (11,8) e RTP1 (9,1%). Na informação, a SIC Notícias venceu com 3,6%, mais uma décima do que a CNN Portugal. O Now registou 2,1% e a RTP Notícias 1,2%.

Se nas urnas António José Seguro conquistou, na noite deste domingo, uma maioria histórica nos audímetros a vitória foi disputada taco a taco pela SIC e TVI. De acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M, na média do período entre as 19h e as 2h30, ou seja, acesso ao prime-time, horário nobre e até às 2h30, a TVI liderou por uma décima entre o público adulto, registando 4,6% de audiência média, o que corresponde a 402.621 indivíduos e um share de 12,1%.

A SIC, com 4,5% de audiência média, foi acompanhada em média por menos 2 mil telespectadores e registou uma uma audiência média de 400.720 indivíduos e um share de 12%.

Já a RTP1 foi seguida em média por 289.722 telspectadores, número que corresponde a uma audiência média de 3,3%. O share foi de 8,7%.

No entanto, no ranking de programas, a SIC dominou o horário nobre com “Presidenciais 26 – 2.ª Volta”, que registou 8,6% de audiência média (762 594 telespectadores) e 15,5% de share. A TVI ficou em segundo lugar com “Presidenciais 26: Boca da Urna – 2.ª Volta”, que obteve 7,5% de audiência média (660.997 telespectadores) e 13,4% de share.

Na RTP1, o programa mais visto foi “Presidenciais 26 – 2.ª Volta: Rumo a Belém”, alcançando 6,4% de audiência média (569.037 telespectadores) e 11,6% de share.

Já se a análise se debruçar na análise de todos os programas sobre as presidenciais transmitidos no dia 8, a SIC lidera em audiência média acumulada, alcançando 2.429.771 telespectadores nas suas quatro transmissões. A TVI e a RTP1 seguiram‑se, ocupando o segundo e terceiro lugares, com 2. 270.570 e 1.764.688 telespectadores, respetivamente.

Em termos de audiência média acumulada por transmissão, a SIC liderou, com 607 mil telespectadores por programa, seguida da TVI com 568 mil e da RTP1 com 353 mil.

Já a RTP1 destacou-se na duração total das transmissões dedicadas às Presidenciais 2026, com cerca de 6 horas de emissão, repartidas por cinco programas, que reuniram cerca de 1 milhão e 765 mil telespectadores no total, nota a Dentsu.

Já nos canais de informação, SIC Notícia foi o canal mais visto entre as 19h e as 2h30, com uma audiência média de 111.940 telespectadores e um share de 3,4%, mais uma décima do que a CNN Portugal, que registou um share de 3,3% e uma audiência média de 110.269 pessoas.

O New Now obteve neste período uma audiência média de 64.117 telespectadores e um share de 1,9%, o que a coloca a uma distância de mais de 20 mil telespectadores para a RTP1, que foi acompanhada em média por 42.477 telespectadores e obteve 1,3% de share.

No acumulado, a SIC Notícias dedicou às presidenciais 16h28 de domingo, obtendo no total uma audiência média acumulada de 1.491.729 telespectadores, enquanto a CNN Portugal, com menos quatro horas, obteve 1.246.333 telespectadores.

Com oito horas de emissão a Now registou uma audiência média de 454.334 indivíduos e a RTP Notícias, com 6h24, de 302.432 telespectadores.

