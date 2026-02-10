5 coisas que vão marcar o dia

Bruxelas apresenta esta terça-feira o plano de resposta da União Europeia no apoio aos países vítimas de fenómenos atmosféricos graves. O Eurostat divulga dados sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) entre os jovens, enquanto a Associação Automóvel de Portugal faz o balanço do mercado de 2025. É ainda divulgado o Índice de Perceção da Corrupção e será realizada a reunião do Conselho Regional do Norte para eleger o vice-presidente da CCDR Norte.

UE apresenta plano para ajudar Portugal e outros países afetados por fenómenos atmosféricos

A Comissão Europeia apresenta esta terça-feira, em plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a resposta da UE no apoio aos países vítimas de fenómenos atmosféricos graves, como Portugal, Itália, Malta e Grécia.

Eurostat divulga indicadores do uso de ferramentas de IA Generativa

O Eurostat divulga os dados relativos ao uso de ferramentas de inteligência artificial generativa entre os mais jovens na UE em 2025. São também publicados hoje os números de voos comerciais realizados em janeiro de 2026.

ACAP faz balanço do mercado automóvel de 2025

A direção da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) realiza esta terça-feira a conferência de imprensa anual para apresentar o balanço do mercado automóvel referente a 2025. No ano passado, a produção automóvel cresceu 2,7%, para 341.361 veículos, registando subidas em todas as categorias, mas recuou 16,8% em dezembro.

Divulgação do Índice de Perceção da Corrupção

A Transparência Internacional divulga o Índice de Perceção da Corrupção (IPC), apresentando os rankings globais atualizados e informações sobre a perceção da corrupção no setor público em mais de 182 países e territórios.

Eleição do vice-presidente da CCDR Norte

Decorre esta terça-feira a reunião do Conselho Regional do Norte para eleger Pedro Machado como vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte). O antigo presidente da Câmara de Lousada é o único candidato, apresentado pelo PS, PSD e por 75% dos membros do colégio eleitoral.