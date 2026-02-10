Chocapic celebra 40 anos com campanha 360º

A marca de cereais Chocapic celebra 40 anos em Portugal, assinalando a ocasião com uma campanha em televisão, digital e com influenciadores.

A marca de cereais Chocapic comemora este ano os 40 anos da sua presença em Portugal. A marca detida pela Nestlé assinala o aniversário com uma campanha 360º, que estará no ar até 22 de março, marcando presença em televisão, digital.

Serão ainda lançadas embalagens comemorativas dos seus 40 anos, um passatempo no ponto de venda e comunicação com influenciadores.

Um dos pontos que a Nestlé destaca na sua comunicação de aniversário é o investimento em inovação e na otimização nutricional dos produtos. Nos últimos dez anos, Chocapic registou uma redução de 31% no teor de açúcares e de 38% no teor de sal. Em paralelo, aumentou em 18% a quantidade de cereais integrais e em 4% o teor de fibra.

“A Chocapic tornou-se um verdadeiro ícone no segmento de cereais no país, acompanhando gerações e mantendo-se como uma referência de sabor e confiança. Hoje, a marca faz parte da rotina de muitas famílias em Portugal, que saboreiam, todos os anos, mais de 51 milhões de taças Chocapic, um reflexo da ligação emocional construída ao longo dos anos”, afirma Elsa Santos, responsável da área de Cereais de Pequeno-Almoço da Nestlé a nível ibérico.

A campanha de 40 anos é assinada pela Brand Key, com o planeamento de meios a cargo da Openmind. Os influenciadores selecionados para a campanha são Rodrigo Gomes, Carolina Patrocínio, Francisco Garcia e Mariana Abecassis.