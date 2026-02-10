Cláudia Poças assume direção-geral da Casa do Marquês
A ex-diretora da Federação Portuguesa de Futebol assume os pelouros das áreas de vendas, produção/eventos, decoração, comunicação e marketing.
Cláudia Poças assumiu a direção-geral da Casa do Marquês. Nas novas funções, a ex-diretora coordenadora da Federação Portuguesa de Futebol é responsável pelas áreas de vendas, produção/eventos, decoração, comunicação e marketing, assim como a prospeção e o desenvolvimento de novos mercados.
O objetivo é “reforçar o posicionamento da Casa do Marquês, potenciar novas oportunidades comerciais e consolidar relações estratégicas com clientes e parceiros”, descreve a marca fundada em 1989.
Durante mais de 20 anos ligada à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nos últimos anos como diretora coordenadora, Cláudia Poças foi responsável pela direção e gestão da Cidade do Futebol, acumulando a liderança das áreas das Seleções Nacionais, Responsabilidade Social e Eventos Corporativos e Sociais.
“A escolha da Cláudia foi natural. Conhecemos bem a sua forma de liderar, a sua exigência e a capacidade de transformar projetos complexos em experiências de excelência. É a pessoa certa para assumir este cargo na Casa do Marquês”, justifica Miguel Seijo y Seijo, CEO da empresa, citado em comunicado.
