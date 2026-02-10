CTT dá início a programa de recompra de ações próprias de 30 milhões de euros

Os CTT – Correios de Portugal iniciam esta quarta-feira um programa de recompra de ações próprias no valor de 30 milhões de euros, equivalente a 3,0% da sua capitalização bolsista, e que terminará a 30 de abril de 2027. A empresa pode adquirir até 5,5 milhões de ações ordinárias dos CTT, representativas de até 4,1% do respetivo capital social.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa anuncia que o programa foi aprovado esta terça-feira e que visa “a redução do capital social dos CTT mediante extinção das ações próprias adquiridas no seu âmbito nos termos da(s) proposta(s) de redução de capital social a apresentar pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral da Sociedade”. Na prática, a eventual redução do capital social da empresa depende da aprovação prévia por parte da Assembleia Geral dos CTT.

“O número máximo de ações a adquirir no âmbito do programa de recompra é até 5,5 milhões de ações ordinárias dos CTT, representativas de até 4,1% do respetivo capital social nesta data, correspondente ao número máximo de ações que poderão ser extintas no contexto da redução de capital que constitui a finalidade do presente programa a deliberar pela Assembleia Geral”, lê-se no documento enviado à CMVM.

Entre as formas de aquisição no âmbito deste programa estão as aquisições de ações ou de direitos de aquisição ou atribuição de ações, a título oneroso, em sessões do mercado regulamentado Euronext Lisbon e/ou nas plataformas de negociação CBOE Europe – DXE Lit Order Book (NL), Aquis Exchange Europe SAS e/ou Turquoise Europe”.

A quantia deve “não ser superior ao mais elevado de entre o da última operação independente e o da oferta independente de maior montante ao tempo da aquisição na plataforma de negociação em que se realiza a aquisição”. Na sessão desta terça-feira, as ações fecharam a valer 7,28 euros.

O programa terminará no final de abril de 2027, “sem prejuízo, designadamente da possibilidade de cessação antecipada (…) por decisão dos CTT ou (ii) da possibilidade de poder terminar em data anterior caso o número máximo de ações a adquirir ou o montante pecuniário máximo”.

