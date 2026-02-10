ECO dos Fundos

Dica ECO dos Fundos. Como ler o relatório semanal de monitorização do PRR

O relatório de monitorização tem uma novidade: os marcos e metas que já estão completos, validados pela estrutura de missão e preparados para integrar o próximo pedido de pagamento.

A execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está sempre nas bocas do mundo e, inclusivamente, é muitas das vezes uma arma de arremesso político. O diretor da área de monitorização da estrutura de missão Recuperar Portugal, Rui Vieira, explica como pode acompanhar por si a monitorização da execução da bazuca europeia.

“A Recuperar Portugal desenvolveu um conjunto de ferramentas e instrumentos que permite ao cidadão normal acompanhar a execução, tanto física como financeira, do PRR”, explica Rui Vieira. “Há, no entanto, um instrumento que nos orgulhamos muito, até porque somos o único país da União Europeia que o produz, que é o relatório semanal. E aí é onde damos a conhecer realmente, de forma estruturada, esperamos que não complicada, mas vamos agora desmistificar isso, como é que está o PRR. Isto traduz tanto na execução financeira como na execução física, ou seja marcos e metas”.

Veja como ler o relatório.

