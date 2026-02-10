Dona da MDS quer premiar projetos inovadores de jovens

O Grupo Ardonagh, acionista do Grupo MDS, lançou em Portugal uma nova edição do prémio Bright Future, que vai distribuir 46 mil euros por projetos inovadores desenvolvidos por jovens nas áreas social, cultural, tecnológica e ambiental. As candidaturas decorrem entre 9 de fevereiro e 1 de março através do site do Ardonagh Community Trust (ACT), a instituição de responsabilidade social do grupo, e estão abertas a jovens dos 15 aos 21 anos, individualmente ou em grupo.

O financiamento será atribuído em quatro categorias distintas: “A Tua Comunidade”, para projetos que respondam a desafios sociais, educação, saúde ou bem-estar local; “O Teu Planeta”, destinado a iniciativas ambientais de combate às alterações climáticas e promoção da sustentabilidade; “A Tua Visão”, focado em tecnologia e empreendedorismo; e “A Tua Paixão”, para projetos que melhorem o acesso ao desporto, artes, música e outras atividades culturais.

Desde o seu lançamento em 2021, o Bright Future já apoiou 45 jovens em todo o mundo com um investimento global de cerca de 214 mil euros. “É simultaneamente comovente e inspirador ver o impacto que os jovens têm nas suas comunidades”, afirma Ashley Hammond, Head of Charity and Community do Grupo Ardonagh.

Em Portugal, o projeto Trovador, de Marta Bernardino, foi um dos vencedores na edição anterior. A iniciativa de robótica permite combater a desflorestação em zonas rurais e, graças ao apoio do Bright Future, foi possível construir um protótipo à escala real capaz de se deslocar em terrenos irregulares e plantar árvores. Paula Rios, representante do ACT e MDS Group CEO Senior Advisor, afirma que “O ACT não só apoia diversas causas em todo o mundo, como, através do Bright Future, nos dá uma oportunidade única de investir na próxima geração”