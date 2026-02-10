DS Seguros emite 15 mil novas apólices e supera 5,5 milhões de euros em prémios em 2025

A Decisões e Soluções, rede de consultoria imobiliária, que também realiza intermediação de crédito, mediação de seguros, obras de remodelação e construção de imóveis e faz parte do Grupo DS, emitiu em 2025 na área de seguros 15 mil novas apólices, registando mais de 5,5 milhões de euros em prémios novos, com um prémio médio de 375 euros por apólice.

Em comunicado, a DS explica que teve uma faturação superior a 31 milhões de euros em 2025 e que o crescimento foi impulsionado pelas áreas de consultoria imobiliária, mediação de seguros e intermediação de crédito.

Luís Tavares, diretor coordenador nacional da DS na área dos seguros, garante que “2025 foi o melhor ano de sempre e 2026 será também um ano de crescimento sustentado, com foco na confiança dos nossos clientes, na qualidade do serviço e na capacidade de responder de forma ágil aos novos desafios do setor”.

No segmento imobiliário, o valor médio dos imóveis vendidos fixou-se nos 208 mil euros, enquanto nos arrendamentos a média mensal foi de 922 euros. A mediação de obras registou um valor médio de 132 mil euros, e na construção de imóveis o montante foi de 650 mil euros.

A intermediação de crédito, através de lojas autorizadas pelo Banco de Portugal, movimentou uma média de 174 mil euros por operação de crédito à habitação. No crédito ao consumo, o valor médio situou-se nos 15 mil euros.

A expansão física da rede concretizou-se com a inauguração de sete lojas e a assinatura de seis contratos para novas aberturas. A equipa foi ainda reforçada com 500 novos colaboradores integrados na sua rede de lojas a nível nacional.