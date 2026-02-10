Defesa

Governo alemão vai investir 536 milhões de euros em drones de ataque

Os contratos com as duas startups de drones alemãs, a Helsing e Stark Defence, são parte de um acordo mais amplo na ordem dos 4,3 mil milhões de euros.

O Governo alemão planeia encomendar drones de ataque às startups alemãs Helsing e Stark Defence num investimento de 536 milhões de euros, como parte do seu esforço de rearmamento após a invasão russa à Ucrânia. Os contratos são parte de um acordo mais amplo na ordem dos 4,3 mil milhões de euros.

Os drones irão inicialmente apoiar a 45 brigada de tanques alemã, que neste momento se encontra na Lituânia. O acordo com as duas empresas têm a duração de sete anos, com o pacote inicial de entregas de drones previsto para o início de 2027, noticia a Reuters (conteúdo em inglês/acesso reservado).

Alemanha quer reforçar as suas capacidades de defesa área, terrestre, naval e de cibersegurança e tem um plano para a compra de equipamento de 377 mil milhões de euros, com a indústria de defesa do país a receber o maior bolo do orçamento, avançava em outubro o Politico.

O número de trabalhadores no setor de Defesa no país aumentou cerca de um terço nos últimos quatro anos, resultante dos investimentos massivos que país está a fazer nas suas capacidades de defesa. Só em 2025, foram assinados contratos de 83 mil milhões de euros com empresas de defesa.

