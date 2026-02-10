Hábitos à mesa refletem menor poder económico em Portugal. Metade das famílias cozinha diariamente

Quase metade dos portugueses cozinha em casa mais de sete vezes por semana, um valor que mais do que duplica a média global. De acordo com um estudo da Ikea, divulgado esta terça-feira, 49% dos inquiridos em Portugal referem cozinhar diariamente, face a 23% a nível mundial, um dado que reflete a menor capacidade económica para recorrer com frequência à restauração.

As conclusões constam do estudo global “Cooking and Eating”, que auscultou 31.339 participantes em 31 países, e revelam também fortes desigualdades de género na gestão das refeições. Em Portugal, as mulheres continuam a assumir a maioria das tarefas relacionada com a cozinha. 68% planeiam as refeições, 63% decidem o que comprar, 58% fazem as compras e 62% cozinham ou preparam as refeições, percentagens muito superiores às dos homens. A limpeza após as refeições é igualmente mais assegurada por mulheres (45%), face a 34% dos homens.

O estudo traça ainda um retrato das casas portuguesas, onde o espaço dedicado às refeições é mais limitado. Mais de metade dos portugueses (55%) faz as refeições à mesa da cozinha, acima da média global de 44%, o que evidencia habitações mais pequenas e a ausência de áreas específicas para comer. A sensibilidade ao preço dos alimentos na hora de comprar surge como uma das características mais marcantes do quotidiano. Em Portugal, 61% dos consumidores privilegiam o preço nas compras e 59% recorrem a cupões ou promoções, valores significativamente acima da média global, fixada nos 44% em ambos os casos.

Também os horários das refeições refletem dificuldades na conciliação entre vida profissional e pessoal. Segundo o estudo, que recolheu as amostras entre agosto e setembro de 2025, o jantar acontece, em média, às 19h59, mais de uma hora depois da média global. Cerca de 55% dos portugueses janta às 20h, o horário mais comum no país, quando apenas 16% da população mundial o faz a essa hora. No total, 73% dos portugueses jantam entre as 19h e as 21h.

“Este estudo permite-nos compreender de forma mais profunda a realidade das famílias portuguesas e os desafios concretos que enfrentam no seu dia-a-dia. Na Ikea, acreditamos que todos devem ter acesso a uma casa funcional e acolhedora, onde seja possível preparar refeições, partilhar momentos à mesa e viver melhor, independentemente do orçamento. Por isso, continuamos empenhados em oferecer soluções práticas e acessíveis para a cozinha e sala de jantar, que facilitem as rotinas diárias e tornem os momentos à mesa mais agradáveis”, explica Cláudia Domingues, diretora de comunicação na Ikea Portugal.

Televisão continua a ser uma companhia para jantar

Durante décadas, a rádio foi a principal companhia das famílias portuguesas à hora das refeições, numa época em que a televisão ainda não fazia parte do quotidiano doméstico. Com o passar dos anos, o televisor entrou progressivamente nos lares e manteve-se até aos dias de hoje, continuando a desempenhar um papel relevante, mesmo deixando de ser uma novidade.

A televisão continua, assim, a marcar presença à mesa. De acordo com o estudo, 62% dos portugueses veem televisão quando comem sozinhos e 52% mantêm o aparelho ligado durante as refeições em família, percentagens superiores às registadas a nível global, 54% e 40% respetivamente.

Qual a preocupação dos portugueses no tema da sustentabilidade?

Numa altura em que o país tem enfrentado tempestades severas, com ventos fortes e chuva persistente que têm provocado cheias, torna-se cada vez mais importante refletir sobre temas relacionados com a sustentabilidade, diretamente ligados ao facto de estes fenómenos se tornarem mais extremos e frequentes.

O estudo revela vários dados que permitem analisar os hábitos dos portugueses nesta área. Entre as práticas que exigem maior esforço, destaca-se a preocupação com a poupança de água, adotada por 66% dos portugueses, um valor superior à média global (51%). Segue-se o não desperdício alimentar (65%, face a 63% da média global) e a utilização de sacos reutilizáveis (58%, comparado com 55% a nível global).

Por outro lado, existem comportamentos que registam menor adesão. Apenas 16% dos portugueses cultivam a sua própria comida. A redução do consumo de laticínios é praticada por 17%, acima da média global (11%), enquanto a redução do consumo de carne é adotada por 24%, ligeiramente abaixo da média global (26%).