Insolvências foram menos em 2025. Mas comércio e reparação de veículos com mais processos

O número de empresas a entrar em insolvência em 2025 diminuiu face ao ano anterior. Se em 2024 foram decretadas 9.090 insolvências nos tribunais judiciais de 1.ª instância, o ano passado o número diminui para 8.396, segundo dados da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ). Este foi o segundo valor mais baixo dos últimos cinco anos, ficando atrás apenas de 2021 (8.113 processos).

Analisando o ano de 2025, foi no primeiro trimestre que mais insolvências foram decretadas (2.219) e, em contraponto, no terceiro trimestre menos empresas entraram em falência (1.959).

Os setores de comércio para grosso retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos apresentaram os valores mais elevados de insolvências registadas. Com grande expressão no número de processos estão ainda os setores da indústria transformadora, da construção e do alojamento, restauração e similares.

Do ponto de vista regional, os distritos do Porto, Braga, Lisboa e Aveiro continuam a concentrar a maioria das ocorrências. A comarca do Porto registou 22% das insolvências, cerca de 1.880 processos, seguida de Lisboa com 10%, cerca de 803 processos. Mas se somarmos as comarcas de Lisboa e Lisboa Oeste, em 2025, declararam insolvência cerca de 1.516 empresas.

Já as comarcas de Bragança, Guarda, Beja, Portalegre, Vila Real e Évora registaram o menor número de processos de insolvência em 2025.