Ministra da Administração Interna demite-se

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, demitiu-se por entender “já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”, segundo uma nota de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido e adiantou que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, “assumirá transitoriamente as respetivas competências”.

“O Presidente da República aceitou o pedido de demissão da Ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo, e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro, que assumirá transitoriamente as respetivas competências”, indica a Presidência em comunicado.

“É a prova que o Governo falhou”, reagiu José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas, transmitidas pela RTP, na véspera do debate quinzenal em que o executivo de Luís Montenegro vai responder sobre a resposta ao rasto de destruição, sobretudo na região Centro, deixado pelo comboio de tempestades.

“O primeiro e mais importante responsável da Proteção Civil é o primeiro-ministro”, disse ainda o secretário-geral do PS. “O primeiro-ministro deve ter consciência de que não é por substituir a ministra da Administração Interna ou qualquer outra Ministra da Saúde que os problemas se resolvem de per si“, atira.

No debate quinzenal, Carneiro promete “mostrar ao primeiro-ministro que ele não pode alienar as suas próprias responsabilidades”. O Governo, acusa, chegou “tarde e a más horas a uma crise, a uma tempestade”, questionando a lenta reposição dos serviços.

“Vamos para 15 dias e não podemos deixar de lamentar que as pessoas continuem sem eletricidade, estejam sem água, estejam sem habitação, estejam sem gerador de corrente”, refere.

Maria Lúcia Amaral não chega a completar um ano no cargo e acumulava polémicas desde que tomou posse, primeiro com a coordenação dos incêndios no verão e, agora, com a resposta à devastação causada pela depressão Kristin. A ministra, a primeira baixa do segundo governo de Montenegro, esteve afastada 48 horas do terreno após a passagem da Kristin – que já causou 15 mortos – e justificou a ausência com o “muito trabalho que se faz contexto de invisibilidade”.

A pasta da Administração Interna tem sido difícil de segurar para os nomes escolhidos por Montenegro. No primeiro governo da AD, Margarida Blasco não se demitiu, apesar de muitas controvérsias, mas acabou por não ser reconduzida para a atual equipa.