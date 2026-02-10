Depressão Kristin

Ministra do Ambiente admite redirecionar fundos europeus para reparar estragos

  • Lusa
  • 15:32

Maria da Graça Carvalho adiantou que o Governo vai analisar os fundos disponíveis (Fundo de Coesão, Fundo Ambiental e PRR) para redirecionar prioridades e financiar as obras urgentes.

A ministra do Ambiente e Energia afirmou esta terça-feira que o Governo vai ter de redirecionar verbas dos fundos europeus para responder aos estragos provocados pelas sucessivas depressões, incluindo danos em diques, margens de rios, arribas e pequenas barragens.

Em declarações aos jornalistas na Valada, no concelho do Cartaxo, Maria da Graça Carvalho adiantou que o Governo vai analisar os fundos disponíveis (Fundo de Coesão, Fundo Ambiental e Plano de Recuperação e Resiliência) para redirecionar prioridades e financiar as obras urgentes, acrescentando que o Governo está a avaliar as necessidades com o apoio das autarquias.

A decisão sobre a reorientação de fundos será tomada “pelo primeiro-ministro, em conjunto com os ministros da Economia e da Coesão”, disse a governante.

Maria da Graça Carvalho explicou ainda que o levantamento dos prejuízos “ainda não está concluído”, devido à persistência de chuva intensa em várias zonas do país, mas adiantou que há danos “em praticamente todo o litoral”, com particular preocupação nas arribas, onde os deslizamentos “são rápidos” e não permitem retirar pessoas com a mesma antecedência que nas cheias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministra do Ambiente admite redirecionar fundos europeus para reparar estragos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Oito em dez transferências em Portugal já são imediatas

Alberto Teixeira,

Peso das transferências rápidas no total das transferências realizadas em Portugal cresceu de 25% em 2024 para 80% no ano passado. Mas "ainda estão longe do seu potencial", diz Banco de Portugal.