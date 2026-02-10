Missão Continente e Fundação Galp lançam campanha de apoio às vitimas das tempestades

O objetivo é apoiar as comunidades afetadas pelas tempestades que atingiram recentemente o país. Até ao momento de escrita do artigo, já foram angariados mais de 196 mil euros.

A Missão Continente e a Fundação Galp lançaram uma campanha nacional de angariação de fundos, que reverterão integralmente a favor da Rede de Emergência Solidária — iniciativa da Entrajuda e da Federação dos Banco Alimentares. O objetivo é apoiar as comunidades afetadas pelas tempestades que atingiram recentemente o país. Até ao momento de escrita do artigo, já foram angariados mais de 196 mil euros.

Os clientes Continente e Galp poderão contribuir através da compra de vales solidários de 1 euro ou de 5 euros, até ao dia 22 de fevereiro, disponíveis em todas lojas do Continente — Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Continente Online — e, brevemente, em lojas Galp aderentes. Por cada euro doado, a Missão Continente e a Fundação Galp vão entregar valor igual –match donation –, até um milhão de euros.

“Este modelo de donativo duplica o impacto de cada contribuição, reforçando de forma imediata o apoio às instituições sociais que estão no terreno a dar resposta a milhares de pessoas que perderam bens essenciais, rendimentos e estabilidade“, explicam as organizações, em comunicado.

“Num momento de emergência como o que vivemos, conhecer as necessidades reais de quem no terreno está a prestar ajuda, unir e congregar os apoios é fundamental para encaminhar corretamente a solidariedade, os donativos, e evitar sobreposições e algum desperdício“, explica Isabel Jonet, presidente da Entrajuda e da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

“Começámos por fazer um levantamento de necessidades e agora podemos dar uma resposta célere às instituições sociais, contornando a dificuldade logística e permitindo que escolham os bens de que realmente precisam, seja para uso na própria instituição, seja para apoiar as famílias que vivem necessidades concretas em cada região afetada”, acrescenta ainda.

Esta campanha também inclui o apoio direto, que pode ser realizado através de transferência bancária para uma conta dedicada da Entrajuda ou através de MB Way.