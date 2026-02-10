Nova oferta da Paramount pela Warner prevê mais 650 milhões de dólares por trimestre de atraso

As novas condições propostas pela Paramount preveem ainda uma comissão de rescisão para cobrir o custo da indemnização a pagar à Netflix se a Warner Bros quebrar o acordo de fusão existente.

A Paramount melhorou as condições da sua oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Warner Bros ao incorporar uma ‘ticking fee’ — taxa de atraso–, que implicaria um pagamento adicional em função do atraso da conclusão do processo.

As novas condições preveem ainda uma comissão de rescisão para cobrir o custo da indemnização a pagar à Netflix se o proprietário da HBO Max quebrar o acordo de fusão existente, embora mantenha o montante da proposta em cerca de 108 mil milhões de dólares — 90,945 mil milhões de euros.

“Estamos a implementar melhorias significativas, apoiamos esta oferta com milhares de milhões de dólares, proporcionando aos acionistas certeza no valor, um quadro regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado“, defendeu o presidente executivo da Paramount, David Ellison.

Mais concretamente, para reafirmar a confiança na sua capacidade de obter a autorização do regulador concorrencial, a Paramount incorporou uma comissão de 0,25 dólares por ação em dinheiro adicional para os acionistas da Warner Bros por cada trimestre em que a transação proposta não for concluída, que começaria a ser acumulada a partir de 1 de janeiro de 2027, o que implicaria um aumento de 650 milhões de dólares — 547 milhões de euros — a cada trimestre.

Neste sentido, a empresa dirigida por David Ellison lembra que já cumpriu substancialmente o “segundo pedido” de informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em relação à sua oferta pela Warner Bros, ao mesmo tempo que continua a colaborar de forma construtiva com as autoridades da concorrência e outros reguladores em todo o mundo para obter rapidamente as autorizações e aprovações regulatórias necessárias, depois de já ter obtido a permissão das autoridades de investimento estrangeiro na Alemanha.

Por outro lado, a Paramount reembolsará o possível custo financeiro de 1,5 mil milhões de dólares — 1,263 mil milhões de euros — para a Warner Bros associado à sua oferta de troca de dívida, o que facilitará a transação proposta sem prejudicar os detentores de obrigações nem a Warner Bros “no caso improvável de a transação da Paramount não se concretizar”.

Além disso, a Paramount anunciou que financiará como um pagamento independente a comissão de rescisão de 2,8 mil milhões de dólares — 2,357 mil milhões de euros — que a Warner Bros deveria à Netflix caso rescindisse o acordo com a plataforma de streaming, pelo que “não haverá fuga de valor para os acionistas da Warner Bros”, e que tal pagamento não reduzirá a comissão de rescisão inversa de 5,8 mil milhões de dólares — 4,884 mil milhões de euros.

Por último, lembra que a sua oferta modificada é totalmente financiada por compromissos de capital de 43,6 mil milhões de dólares — 36,714 mil milhões de euros — da família Ellison e da RedBird Capital Partners e 54 mil milhões de dólares — 45,472 mil milhões de euros — em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo.