Novo hospital do Algarve vai custar 1.118 milhões ao longo de 27 anos

O Hospital Central do Algarve, que terá construção e exploração em regime de parceria público-privada, vai custar um total de 1.118 milhões de euros ao longo de 27 anos, cabendo à Administração Central do Sistema de Saúde efetuar os pagamentos anuais em nome do Estado.

A Resolução do Conselho de Ministros publicada esta terça-feira em Diário da República autoriza aquela entidade a “realizar despesa inerente à celebração do contrato de gestão, em regime de Parceria Público-Privada, para a conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, manutenção e exploração da infraestrutura do Complexo Hospitalar do Hospital Central do Algarve”.

A publicação em Diário da República permite esclarecer os valores a pagar pelo Estado entre 2031 e 2057. Numa primeira instância, a 9 de janeiro, o Executivo deu nota de que o valor da obra seria de “mais de 420 milhões de euros” e que o encargo total para o Estado seria de 1.100 milhões.

Mais tarde, a 27 de janeiro, na assinatura do acordo estratégico entre o Estado central e os municípios de Faro e Loulé – territórios onde o hospital será construído, dentro do Parque das Cidades –, foi apontada uma previsão de abertura no espaço de quatro a cinco anos.

Já nesta terça-feira, a publicação do Diário da República esclarece que o valor total será de 426,66 milhões de euros e indica os valores a pagar anualmente à entidade vencedora do concurso público ainda por lançar. Avança ainda que o início da operação está previsto “para 2031”.