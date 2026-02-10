OPA da Bondalti sobre Ercros recebe luz verde do regulador do mercado espanhol

A oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela portuguesa Bondalti sobre 100% do capital da Ercros recebeu esta terça-feira autorização do regulador do mercado de capitais em Espanha, a CNMV. Para ter sucesso, a oferta, no valor de 3,505 euros, terá de ser aceite por, pelo menos, metade dos investidores.

“O conselho da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizou a oferta pública voluntária de aquisição de ações da Ercros, SA feita pela Bondalti Iberica”, adianta o regulador em comunicado, acrescentando que a oferta é dirigida a 100% do capital da empresa espanhola, composto por 91.436.199 ações.

Este tem sido um longo processo para a empresa portuguesa, que anunciou há quase dois anos, em março de 2024, uma OPA sobre a totalidade do capital da Ercros, oferecendo uma contrapartida de 3,505 euros [ajustada ao pagamento de dividendos], um valor que avalia a empresa em 320 milhões de euros.

A luz verde da autoridade da concorrência espanhola, a Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC), à oferta da empresa do Grupo José de Mello sobre a Ercros chegou no final de outubro, enviando o processo para o Ministério da Economia espanhol, que deixou via aberta para a OPA no final de novembro. Com a autorização da CNMV, a operação entra finalmente na sua etapa.

Após a aprovação do prospeto e publicação do anúncio da oferta, inicia-se o período de aceitação, com os acionistas a disporem de 30 dias para decidirem se vendem ou não na OPA.

“O prazo de aceitação será de 30 dias naturais, a contar do dia útil bolsista seguinte ao da publicação do primeiro anúncio com os dados essenciais da oferta, terminando igualmente num dia útil bolsista”, explica a CNMV em comunicado.

O prospeto e os documentos complementares, que serão incorporados nos registos públicos da CNMV, poderão ser consultados a partir, pelo menos, do dia útil de negociação seguinte ao da publicação do primeiro anúncio com os dados essenciais da oferta.

O sucesso da operação está sujeito a um mínimo de aceitação de 50%, depois de a empresa do Grupo José de Mello ter baixado esta percentagem de 75% para 50%, no passado mês de dezembro, aumentando a probabilidade de sucesso da operação.

O sucesso da OPA fica, assim, sujeito à aceitação mínima de 45.718.100 ações da gigante espanhola.

Caso consiga ficar com o controlo da Ercros, a Bondalti pretende promover a exclusão das ações da Ercros da bolsa.