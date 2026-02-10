PRA cria Unidade Económica de Copyright e Media
O objetivo passa por dar apoio a criadores, artistas, produtores, editoras, plataformas digitais, empresas de media, agências de publicidade e criativas, startups tecnológicas e investidores.
O crescimento dos conteúdos digitais e a pressão da transformação tecnológica, em particular da inteligência artificial, sobre os direitos de autor levaram a PRA a criar a Unidade Económica de Copyright e Media, uma estrutura especializada dedicada à assessoria jurídica e estratégica nas áreas dos direitos de autor, direitos conexos, conteúdos digitais, media, entretenimento e indústrias criativas.
A nova unidade surge como “resposta ao desenvolvimento da economia criativa, à transformação digital dos media e à crescente complexidade regulatória associada à exploração económica de conteúdos, nos seus diversos formatos, tanto em ambientes tradicionais como digitais”, e será liderada pelo sócio Gonçalo Gil Barreiros.
Com o objetivo de prestar apoio a criadores, artistas, produtores, editoras, plataformas digitais, empresas de media, agências de publicidade e criativas, startups tecnológicas e investidores, a Unidade Económica de Copyright e Media vai abranger áreas como a proteção e valorização dos direitos de autor e direitos conexos, licenciamento e negociação de direitos, contratos de produção e distribuição, gestão de conteúdos digitais, compliance regulatório, contencioso e resolução de litígios, apoio a áreas tecnológicas, nomeadamente, no âmbito da criminalidade informática, inteligência artificial, blockchain e regulação de conteúdos digitais.
De acordo com Gonçalo Gil Barreiros, coordenador desta unidade “a criação reflete o compromisso da sociedade em acompanhar a evolução dos modelos de negócio no setor dos media e das indústrias criativas, oferecendo soluções jurídicas que conciliam rigor técnico, visão económica e profundo conhecimento do mercado”.
