Rede social Discord introduz reconhecimento facial para verificar idade

Vão ser aplicadas proteções com IA destinados aos jovens internautas em todas as contas da plataforma e os que pretendam remover estas restrições terão de se submeter ao reconhecimento facial.

A rede social norte-americana Discord vai aplicar, por defeito, filtros e proteções destinados aos jovens internautas em todas as contas da plataforma e os que pretendam remover estas restrições terão de se submeter ao reconhecimento facial.

Este sistema inicial de classificação etária padrão foi implementado em 2025 no Reino Unido e na Austrália, em ambos os casos para cumprir novas legislações mais restritivas. Teoricamente, a aplicação não aceita utilizadores menores de 13 anos.

Para determinar a idade real de um utilizador, o Discord utiliza um modelo de inteligência artificial (IA) que pode, por si só, remover as restrições de idade sem verificação adicional, caso determine que o utilizador é maior de idade. Em alguns casos, a plataforma pode solicitar aos utilizadores que enviem um vídeo selfie ou uma cópia do seu documento de identidade.

No primeiro caso, o Discord garante aos utilizadores que o vídeo não será descarregado em mais lado nenhum além do smartphone do utilizador e que a imagem do documento de identidade será apagada imediatamente após a verificação.

A iniciativa do Discord surge no meio da pressão de governos e autoridades em vários países para regular o uso das redes sociais pelos jovens. Em Portugal, o PSD entregou no início deste mês, no parlamento, um projeto para travar o acesso às redes sociais e outras plataformas a menores de 16 anos, que só conseguiriam aceder com o consentimento dos pais ou dos seus representantes legais.

Criado em 2015, o Discord tornou-se inicialmente popular entre os entusiastas de jogos, oferecendo-lhes um espaço para conversar durante as partidas. A plataforma permite chamadas de áudio e vídeo, bem como mensagens de texto, e oferece a possibilidade de partilhar conteúdos, de forma privada ou pública.