Mercados

REN emite 300 milhões em obrigações verdes

Emissão através da REN Finance tem um prazo de vencimento de oito anos e uma taxa de juro de 3,473% por ano e "insere-se na política normal de financiamento da empresa".

A REN – Redes Energéticas Nacionais informou esta terça-feira que avançou com uma emissão de obrigações verdes no valor de 300 milhões de euros.

A emissão no mercado de euro bonds realizou-se através da subsidiária REN Finance B.V., que é 100% detida pela empresa de energia, com um prazo de vencimento de oito anos e uma taxa de juro de 3,473% por ano, correspondente à mid swap rate a oito anos acrescida de 78 pontos base.

A REN emitiu os títulos verdes – utilizados para financiar iniciativas amigas do ambiente – ao abrigo do Programa de EMTN – European Medium Term Notes e “insere-se na política normal de financiamento da empresa”.

“Esta emissão é realizada no âmbito do Integrated Sustainable Financing Framework da REN e também da sua European Green Bond Factsheet, refletindo o alinhamento das políticas de financiamento e de sustentabilidade do grupo REN”, explicou a REN, em comunicado divulgado esta tarde na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Na bolsa de Lisboa, as ações da REN encerraram a sessão desta terça-feira com uma valorização de 0,28% para 3,55 euros, menos de duas horas após a gestora de redes elétricas ter indicado que removeu cerca de 80% dos cabos e 20% das infraestruturas danificadas pela depressão Kristin.

A REN diz que, desde as primeiras horas, as equipas – aproximadamente 250 trabalhadores e 50 meios pesados – estão no terreno a recolher material danificado e a avançar com a reconstrução, em linha com o plano de recuperação definido para repor, com a maior brevidade possível, infraestruturas essenciais. Os trabalhos de recuperação prosseguem e espera-se a reposição integral dos postes “nas próximas semanas”.

