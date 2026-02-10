Science4you levanta até 2 milhões para ‘brincar mais’ no país de Trump

A Science4you concluiu uma ronda de investimento de até 2 milhões de euros para acelerar a sua estratégia de crescimento de vendas online, com foco nos Estados Unidos, mercado onde a empresa tem escritório. Atualmente, o e-commerce representa mais mais de metade das vendas da empresa de brinquedos.

“Este investimento da Science4you vai permitir acelerar a nossa expansão no e-commerce global, sobretudo nos Estados Unidos, e reforçar a inovação que sempre fez parte do ADN da empresa. Pretendemos continuar a crescer cerca de 30% ao ano no e-commerce nos próximos anos. O foco passa por manter o ritmo de lançamento de produtos inovadores, algo que fazemos com consistência há muitos anos”, referem Miguel Pina Martins, fundador da Science4you, e Filipe Ramos, CEO da empresa, citados em comunicado.

Liderada pela Draycott, a ronda visa acelerar a estratégia de e-commerce a nível global da empresa, “com o objetivo de crescer 30% ao ano no online, bem como reforçar o desenvolvimento de produtos educativos inovadores”, informa comunicado.

Mais de 50% das vendas da Science4you são feitas online, com 80% do volume de negócios com origem em mercados internacionais. O foco do crescimento são os Estados Unidos, mercado onde a Science4you conta com uma subsidiária, escritório em Los Angeles e armazém em New Jersey.

Fundada em 2008, a empresa está hoje presente em mais de 50 países, entre os quais Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, EUA, Canadá e vários países nórdicos e da América Latina. Conta com mais de 100 colaboradores.