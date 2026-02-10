Seguro chega a Belém com um aviso ao Governo: coopera, mas será “vigilante”

O novo Chefe de Estado, António José Seguro, promete dar estabilidade ao Governo, mas avisa que Belém será exigente: cooperação institucional acompanhada de pressão por resultados e reformas nos próximos três anos sem eleições. A “bomba atómica” presidencial será o último recurso.

“Não será por mim que a legislatura será interrompida”, garantiu aos jornalistas no final do discurso de vitória deste domingo à noite, a partir das Caldas da Rainha. Mas deixou igualmente claro que Belém funcionará como centro de escrutínio permanente da governação.

Eleito com 66,82% dos votos (3.482.481), o maior número nominal em 50 anos de democracia, superando o recorde de Mário Soares, o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa disse não esperar uma vitória “desta grandeza”, garantindo recebê-la com “humildade” e assumindo-se como “Presidente de todos os portugueses”.

Não será por mim que a legislatura será interrompida. António José Seguro Futuro Presidente da República

No discurso de vitória, anunciou a abertura de um novo ciclo político sem eleições nacionais e deixou uma mensagem dirigida aos partidos: há tempo para governar — e menos tolerância para adiar decisões: “Abre-se um novo ciclo de três anos sem eleições.”

“Findo um ciclo eleitoral de três eleições e quatro idas às urnas em apenas nove meses, abre-se um novo ciclo de três anos sem eleições nacionais. Não há tempo a perder. Os portugueses não perdoarão aos políticos, a todos os políticos, que desperdicemos os próximos três anos. Serei o impulsionador dessa mudança, para uma cultura de compromisso focada em soluções e na melhoria da vida dos portugueses. Comigo não ficará tudo na mesma. Devemos isso aos Portugueses”, afirmou.

Estarei vigilante. Farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa. Em Belém, os interesses ficam à porta. António José Seguro

E garantiu: “Estarei vigilante. Farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa. Em Belém, os interesses ficam à porta. A transparência e a ética são inegociáveis. A palavra do Presidente terá peso. Não falarei por tudo e por nada, mas quando falar, será para defender o interesse público, garantir a independência nacional e assegurar as condições do exercício da nossa soberania”.

Vida longa ao Governo — mas sob vigilância

Seguro procurou afastar qualquer cenário de tensão institucional à partida. Garantiu lealdade ao Executivo e recusou o papel de bloqueio político tradicionalmente temido pelos governos.

“Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder”, garantiu. Mas a frase ficou incompleta sem a segunda parte, repetida ao longo da intervenção: “Serei um Presidente exigente com soluções e com resultados.”

Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder. António José Seguro

O modelo desenhado aproxima-se de uma magistratura arbitral ativa: estabilidade garantida, mas condicionada à eficácia governativa. A dissolução parlamentar deixa de ser instrumento político corrente e passa a cenário extremo. A “bomba atómica” presidencial ficará reservada para situações limite.

Estabilidade para reformar

O Presidente eleito quer usar a ausência de eleições como oportunidade para acordos estruturais. Identificou desde logo prioridades: saúde, habitação, desigualdades, pobreza e oportunidades para jovens.

“Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos: na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses. E no imediato, a urgência maior: planear e organizar eficazmente a resposta do Estado às tempestades e aos incêndios”, defendeu.

Mas “a estabilidade é um meio para garantir governabilidade, nunca um fim para manter tudo na mesma”, alerta.

Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. António José Seguro

O antigo líder socialista procurou cortar qualquer leitura partidária da vitória. Questionado sobre impactos no PS, respondeu de forma curta: “A vida do PS é com o líder do PS.”

Sem atividade partidária há 11 anos, garantiu equidistância total: “Estou acima dos partidos.” Também em relação ao adversário deixou uma mensagem institucional: “Deixámos de ser adversários.” Ao declarar extinta a maioria eleitoral, tenta reforçar a autoridade de árbitro — condição para poder pressionar qualquer Governo sem abrir crise política.

O Estado como prioridade presidencial

As primeiras palavras voltaram-se para as vítimas das tempestades e para a resposta pública às catástrofes, tema que promete marcar o início do mandato.

“A solidariedade portuguesa foi heróica, mas não pode substituir a responsabilidade do Estado.” Seguro anunciou que o primeiro Conselho de Estado, ainda em março, será dedicado à segurança — não apenas criminal, mas também proteção civil e defesa de bens — defendendo maior preparação nacional perante fenómenos extremos: “Precisamos de um país preparado, não de um país surpreendido.”

O novo Presidente prometeu falar menos do que o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, mas com maior peso político: “Não falarei por tudo e por nada.” A palavra presidencial passa a ser instrumento raro — e por isso mais vinculativo.

Transparência e ética surgem como critérios de intervenção: “Em Belém, os interesses ficam à porta.” E também como missão pedagógica: “Nunca deixar que o debate entre na lama.”

A estratégia: influência sem confronto

Ao garantir longevidade ao Governo e simultaneamente anunciar vigilância, Seguro define uma presidência de equilíbrio delicado: estabilidade sem complacência.

Belém não governará nem fará oposição direta — tentará moldar decisões através de pressão pública, autoridade institucional e criação de custos políticos para atrasos ou incumprimentos.

Se cumprir o guião apresentado, a nova Presidência será menos ruidosa, mas potencialmente mais condicionadora: um Presidente que não quer protagonizar a política — quer obrigá-la a funcionar.