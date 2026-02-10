Tempestades causaram “danos muito significativos” nas empresas do setor automóvel

As tempestades que afetaram o país nas últimas duas semanas causaram “danos significativos” na empresas do setor automóvel, especialmente na região mais afetada pelas depressões, afirmou esta terça-feira Helder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que está a ajudar os associados a lidar com a burocracia dos pedidos de apoio.

“Entrámos logo em contacto com os nossos associados para logo tenta avaliar o impacto do dano e também para propormos o que fosse possível para ajudar, disse o secretário-geral da associação durante a conferência de imprensa anual para fazer o balanço do mercado automóvel em 2025.

“Saiu imediatamente a legislação de apoios às empresas muito em semelhança à Covid, portanto o nosso departamento jurídico está informar”, adiantou. “Ainda hoje vi de manhã que está a haver uma grande dificuldade das empresas. Não conseguem cumprir tudo que é exigido, portanto, o nosso departamento jurídico está a ajudar as empresas nossas associadas ara poderem ter acesso e minimizarem o impacto”, acrescentou.

Sobre os danos em concreto, sabe que “houve empresas associadas com danos significativos“, sublinhou Helder Pedro. “Não só na área dos concessionários, mas na própria rede de centros de desmantelamento tiveram danos muito significativos também”.

No que respeita ao impacto na indústria, o responsável adiantou que “nalguns dos fornecedores, quer da Autoeuropa quer de outras fábricas localizadas naquela zona, há uma tentativa de compensar, recorrendo a outros produtores ou stocks que existam”, disse.

“Mas estamos a avaliar. Temos aqui na próxima semana uma reunião das nossas fábricas, onde iremos fazer o balanço final“, concluiu Helder Pedro.