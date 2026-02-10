Thales vai recrutar 200 trabalhadores em Portugal

A Thales quer contratar 200 trabalhadores em Portugal em áreas de engenharia, de um total de mais de 9 mil que a empresa, que atua nos setores da defesa, aeroespacial, cibersegurança e Identidade Digital, quer contratar a nível global. Em Portugal, a empresa tem hoje mais de 400 trabalhadores e gere centros de engenharia naval, tráfego aéreo e cibersegurança.

No ano passado, a empresa contratou 8.800 profissionais, acima do objetivo de 8 mil postos de trabalhos, valor que corresponde ao valor em média recrutado pela companhia nos últimos cinco anos. No ano passado recebeu 1,4 milhões de candidaturas a nível mundial, acima do milhão de currículos registado em 2024.

Este ano, a companhia planeia contratar mais de 200 profissionais em Portugal, mais de 100 em Espanha, 3.300 em França, 800 no Reino Unido, 630 na América do Norte e 530 na Austrália, informa em comunicado. “Cerca de 40% das novas contratações serão perfis da área de engenharia (sistemas, software, cibersegurança, inteligência artificial e dados), e 25% integrar-se á no âmbito industrial (funções de técnicos, operários e engenheiros)”, refere a companhia.

A nível global, a Thales tem mais de 83.000 colaboradores em 68 países, tendo gerado em 2024 vendas de 20.600 milhões de euros.

Presente há 35 anos em Portugal, a empresa tem mais de 400 colaboradores a trabalhar no “Centro de Engenharia Naval, especializado no desenvolvimento e integração de Sistemas de Gestão de Combate, e um Centro de Engenharia de Gestão de Tráfego Aéreo, dedicado a soluções de mobilidade aérea. A partir dos Açores, o Teleporto de Santa Maria fornece serviços críticos de comunicação e navegação via satélite e apoia missões espaciais europeias e operações de segurança marítima”, refere a companhia. No domínio da cibersegurança, a Thales opera um Security Operations Center (SOC) no Porto.