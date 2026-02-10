Trabalhadores da Monte D’Alva em greve no dia 17 por aumentos salariais

Os trabalhadores da Monte D’Alva, dona da Izidoro, vão estar em greve no dia 17 de fevereiro, reivindicando aumentos salariais e reposição de outros direitos, anunciou o sindicato representativo.

“O STIAC – Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Aquicultura, pesca e Serviços Relacionados – informa que […] decidiu declarar greve de todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa Monte D’Alva no próximo dia 17 de fevereiro de 2026, com início às 00:00 e término às 24:00”, indicou, em comunicado.

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, a reposição de direitos como o gozo do feriado de carnaval, a negociação da contratação coletiva ou a celebração de um acordo de empresa e a subida do salário mínimo para 1.000 euros, com efeitos a 01 de janeiro.

Por outro lado, reclamam a atualização do subsídio de refeição para oito euros diários, a atribuição e atualização de diuturnidades, 25 dias de férias, redução do horário de trabalho para 35 horas semanais e o direito ao gozo do dia de aniversário do trabalhador ou dos filhos até 12 anos.

Estes trabalhadores exigem também a negociação do caderno reivindicativo para 2026, o fim dos conflitos laborais e de situações de discriminação, melhores condições de trabalho, respeito e a rejeição do uso de processos disciplinares “como mecanismo de despedimento a ‘custo zero’”.

Para o mesmo dia, está agendada uma concentração, pelas 09:30, junto à empresa Izidoro, no Montijo, distrito de Setúbal. O sindicato disse ainda estar totalmente disponível para o diálogo e para a negociação séria e construtiva. Além da Izidoro, a Monte D’Alva detém a marca de presunto DaMatta, segundo a informação divulgada no seu site.