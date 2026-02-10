Empresas

Trabalhadores da Monte D’Alva em greve no dia 17 por aumentos salariais

  • Lusa
  • 19:38

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, a reposição de direitos como o gozo do feriado de carnaval, a negociação da contratação coletiva e subida do salário mínimo para 1.000 euros.

Os trabalhadores da Monte D’Alva, dona da Izidoro, vão estar em greve no dia 17 de fevereiro, reivindicando aumentos salariais e reposição de outros direitos, anunciou o sindicato representativo.

O STIAC – Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Aquicultura, pesca e Serviços Relacionados – informa que […] decidiu declarar greve de todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa Monte D’Alva no próximo dia 17 de fevereiro de 2026, com início às 00:00 e término às 24:00”, indicou, em comunicado.

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, a reposição de direitos como o gozo do feriado de carnaval, a negociação da contratação coletiva ou a celebração de um acordo de empresa e a subida do salário mínimo para 1.000 euros, com efeitos a 01 de janeiro.

Por outro lado, reclamam a atualização do subsídio de refeição para oito euros diários, a atribuição e atualização de diuturnidades, 25 dias de férias, redução do horário de trabalho para 35 horas semanais e o direito ao gozo do dia de aniversário do trabalhador ou dos filhos até 12 anos.

Estes trabalhadores exigem também a negociação do caderno reivindicativo para 2026, o fim dos conflitos laborais e de situações de discriminação, melhores condições de trabalho, respeito e a rejeição do uso de processos disciplinares “como mecanismo de despedimento a ‘custo zero’”.

Para o mesmo dia, está agendada uma concentração, pelas 09:30, junto à empresa Izidoro, no Montijo, distrito de Setúbal. O sindicato disse ainda estar totalmente disponível para o diálogo e para a negociação séria e construtiva. Além da Izidoro, a Monte D’Alva detém a marca de presunto DaMatta, segundo a informação divulgada no seu site.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Trabalhadores da Monte D’Alva em greve no dia 17 por aumentos salariais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Mau tempo. PCP propõe plano de emergência

Lusa,

O PCP vai propor um plano de emergência que "garanta o pagamento a 100% dos salários, os rendimentos dos pequenos e médios agricultores e empresários, os recursos necessários à reconstrução".