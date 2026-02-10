Trump corta fundos de saúde a quatro estados democratas

A administração do Presidente republicano norte-americano Donald Trump vai cortar 600 milhões de dólares em fundos para a saúde aos estados democratas da Califórnia, Colorado, Illinois e Minnesota, avançou esta terça-feira os meios de comunicação social norte-americanos.

O Departamento de Saúde eliminará esta linha de financiamento de 600 milhões de dólares (cerca de 503 milhões de euros, ao câmbio atual), que eram destinados a programas de saúde pública do Centro de Controlo de Doenças (CDC). De acordo com o jornal The New York Post, parte dos fundos terminará ainda esta semana e o restante deixará de ser distribuído na próxima.

Já o diário The New York Times avançou que esta medida irá afetar programas de contratação de pessoal, modernização de sistemas, gestão de epidemias e proteção de comunidades desfavorecidas. O mesmo jornal acrescentou que, de acordo com os documentos a que teve acesso, o Governo federal considera que as subvenções que vão ser cortadas eram “incompatíveis com as prioridades da agência (CDC)”.

O The New York Times adiantou que cerca de dois terços do financiamento eram verbas não utilizadas atribuídas aos departamentos de saúde pública estaduais e locais da Califórnia. Cerca de duas dúzias das subvenções tinham como objetivo conter o vírus VIH/Sida e outras doenças sexualmente transmissíveis, acrescentou o mesmo jornal nova-iorquino.

As mudanças no orçamento fazem parte dos cortes comunicados pelo Gabinete de Gestão e Orçamento (OMB, na sigla inglesa) da administração Trump e incluem o cancelamento de outros 943 milhões de fundos para o Departamento de Transportes.