TTR: Abreu e SRS começam o ano a liderar as principais operações de M&A

No primeiro mês do ano, a Abreu Advogados e SRS Legal foram os escritórios de advogados que lideraram as principais operações de M&A, Venture Capital, Private Equity e Asset Acquisition por valor total, cerca de 15 milhões de euros, revelam os dados da TTR Data. As firmas lideram também o ranking de assessores jurídicos por número de transações.

Segundo o relatório da TTR, no primeiro mês do ano foram realizadas 33 transações que se traduziram num valor total de 409 milhões de euros. Das quatro áreas, M&A destacou-se com 14 transações (312 milhões de euros), seguida de Asset Acquisition com sete transações (50 milhões de euros), Private Equity também com sete e Venture Capital com cinco (47 milhões de euros).

Estes números representam uma queda de 44% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2025, segundo lê-se o relatório. Também o capital mobilizado registou uma diminuição de 8%. O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo em janeiro, com cinco transações.

A TTR selecionou como transação do mês a conclusão da venda da Banco Comercial do Atlântico pela Caixa Geral de Depósitos, com um valor da transação de 82 milhões de euros. A operação contou com a assessoria jurídica da Abreu Advogados.

Veja aqui todos os rankings.

M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

As sociedades em destaque são a Abreu Advogados, a SRS Legal, com 15 milhões cada, e a CS’Associados, com uma operação sem valor revelado.

Já relativamente aos “dealmakers“, advogados que centram a sua prática na área de M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions, três sociedades de advogados estão representadas na tabela, face ao valor de transações. Os sócios contratados da Abreu Advogados Diogo Pessanha e Miguel Rodrigues Leal e o sócio da SRS Legal Gustavo Ordenhas Oliveira dividem o lugar cimeiro da tabela com uma transação que se traduz em 15 milhões de euros.

Os “rising star dealmakers” na área de M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions pertencem a três firmas: Abreu Advogados, CS’Associados e SRS Legal. Benedita Pessanha, associada sénior da Abreu Advogados, e Solange Fernandes, associada da SRS Legal, dividem o primeiro lugar com um valor total de transações de 15 milhões de euros.

Private Equity

Na área de Private Equity as sociedades em destaque são a CS’Associados, PLMJ e Vieira de Almeida (VdA).

Venture Capital

Na área de Venture Capital as sociedades em destaque são a Abreu Advogados e a SRS LegaL, com um valor de 15 milhões de euros, que corresponde a uma transação.