Vasco Guerreiro assume direção de Marketing da SAP Portugal

A SAP Portugal anuncia a nomeação de Vasco Guerreiro como novo diretor de Marketing. O objetivo passa por reforçar “a aposta numa liderança com experiência internacional e capaz de integrar a visão global da SAP com as prioridades estratégicas do mercado português“, explica a empresa, em comunicado.

Com cerca de 10 anos de experiência na SAP, sobretudo em funções internacionais desempenhadas em Barcelona, Vasco Guerreiro foi global marketing manager na área de business technology platform (BTP) e, mais recentemente, global program lead em businesstransformation management (BTM). Ao longo deste percurso, trabalhou na adaptação de iniciativas globais aos diferentes mercados.

Segundo Vasco Guerreiro, “assumir a direção de marketing da SAP Portugal representa a oportunidade de contribuir para acelerar a transformação digital das empresas portuguesas, reforçando a integração entre marketing, equipas comerciais e o ecossistema de parceiros. O meu foco será potenciar a adoção das soluções cloud e de inteligência artificial empresarial da SAP, aproximando ainda mais a marca das necessidades reais dos clientes.”

Para Nuno Saramago, Diretor Geral da SAP Portugal, “a entrada do Vasco reforça a nossa capacidade de alinhar a estratégia local com as prioridades globais da SAP, num momento em que o mercado português está a acelerar na adoção de inteligência artificial em todos os setores. A sua experiência internacional e a visão orientada para resultados serão determinantes para apoiar o crescimento da SAP Portugal e o sucesso dos nossos clientes.”

Licenciado em Comunicação Empresarial e Relações Públicas pelo ISCEM e com pós‑graduação em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica de Lisboa, Vasco Guerreiro iniciou a sua carreira na TAP e passou pela Microsoft, onde integrou a área comercial. A sua experiência inclui ainda funções na IBM, em Madrid, e em empresas como a Samsung e a JCDecaux, consolidando competências em marketing, desenvolvimento de negócio e gestão comercial.