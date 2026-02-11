5 coisas que vão marcar o dia

Com o país ainda a tentar recuperar dos estragos das intempéries das últimas semanas, o debate quinzenal desta quarta-feira promete aquecer em torno da atuação do Governo. É dia de audições no Parlamento com o Aeroporto Humberto Delgado e o alargamento da Licença Parental em destaque. Ainda por cá, a agência que gere a dívida pública realiza um duplo leilão com obrigações a 3 e 10 anos.

Debate quinzenal na AR com o primeiro-ministro

Numa altura em que o país tem 68 concelhos em estado de calamidade, o primeiro-ministro vai esta quarta-feira ao parlamento para um debate quinzenal que deverá ficar marcado pelas intempéries das últimas semanas. A oposição tem vindo a criticar a atuação do Executivo, principalmente por altura da depressão Kristin e já vários partidos pediram a demissão da ministra da Administração Interna.

Leilão de dívida com obrigações a 3 e 10 anos

Esta quarta-feira a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP – realiza um leilão duplo de Obrigações do Tesouro (OT) a três e a dez anos, com o qual pretende captar até 1.250 milhões de euros.

Alargamento da Licença Parental em discussão no Parlamento

Esta quarta-feira é dia de audições na Assembleia da República, nomeadamente da comissão representativa dos cidadãos subscritores do projeto de lei sobre o alargamento da Licença Parental inicial, no âmbito da respetiva apreciação na especialidade. A ministra do Ambiente e Energia, Maria de Graça Carvalho, também é auscultada a propósito do Aeroporto Humberto Delgado, a requerimento do grupo parlamentar do PS.

Como está o mercado de trabalho em Portugal

Esta quarta-feira são conhecidas as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho relativas ao quarto trimestre de 2025. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), quase um terço das pessoas que estavam desempregadas entre abril e junho em Portugal encontraram um novo trabalho no terceiro trimestre. O INE revela ainda o índice de preços no consumidor referente a janeiro de 2026, além de dados sobre o volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços de dezembro de 2025.

Setor do turismo em debate na Alfândega do Porto

A 35.ª edição do Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo arranca esta quarta-feira na Alfândega do Porto, reunindo até sexta-feira centenas de empresários, autarcas e académicos em torno de uma análise ao setor. Entre os oradores constam Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Luís Pedro Martins, na liderança da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, e Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal (CTP).