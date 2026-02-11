Em atualização Apoios à indústria, defesa e IA do Banco de Fomento tiveram 5.067 candidaturas
No concurso da Inteligência artificial, o Banco de Fomento recebeu mais de 3.700 candidaturas. Na defesa e na indústria, nas primeiras fases, como são de grandes empresas, teve pouco mais de 400.
Foram 5.067 empresas as empresas que concorreram ao Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), sob a gestão do Banco de Fomento, que têm subjacente um investimento de 2,7 mil milhões de euros de investimento e 1,4 mil milhões de euros de subvenção, o que supera os 932 milhões de euros de dotação do instrumento.
Em audição na Comissão de Economia, o CEO do Banco de Fomento revelou que no concurso da Inteligência artificial foram recebidas mais de 3.700 candidaturas, enquanto na defesa e na indústria, nas primeiras fases, como são de grandes empresas, chegaram pouco mais de 400 candidaturas.
“O BPF analisa risco e, por isso, 89% das candidaturas (em número) e 90% (em montante) estão aprovadas, o que [mostra] a qualidade das empresas que se estão a candidatar”, sublinhou Gonçalo Regalado.
