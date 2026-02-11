Britânica Arrow compra Brown Sports Resort em Vilamoura

O empreendimento turístico BrownsSports Resort, em Vilamoura, foi comprado por fundos geridos pela britânica Arrow Global. A gestora de fundos de investimento alternativos anunciou esta quarta-feira que, no âmbito desta aquisição, a subsidiária Details vai gerir o espaço de turismo desportivo.

Localizado no coração de Vilamoura, o hotel de quatro estrelas, mais centrado no turismo desportivo, ocupa uma área de cerca de 53 mil metros quadrados. O projeto algarvio integra alojamento em villas, infraestruturas de treino, clube de fitness, spa e espaços de restauração, estando preparado para acolher equipas profissionais, atletas em estágio, além de hóspedes ditos tradicionais.

“A aquisição do Browns insere-se na estratégia de fundos geridos pela Arrow Global de consolidação de um portefólio integrado de ativos desportivos e turísticos, assente na qualificação das infraestruturas dos destinos”, informou a empresa, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

O resort encontra-se perto de campos de golfe e a cerca de 30 minutos de praias como Falésia ou Olhos d’Água. A Arrow Global garante que se realizaram “investimentos relevantes” na melhoria dos campos de golfe e na expansão da marina de forma a criar condições para atrair grandes eventos internacionais.

“Este investimento reflete uma visão de longo prazo assente na criação de valor económico, social e reputacional para o país. Acreditamos que Vilamoura reúne condições únicas para se afirmar como um destino de excelência para grandes eventos desportivos internacionais, combinando qualidade de infraestruturas, capacidade organizativa e um enquadramento territorial que potencia a projeção internacional da região e de Portugal”, afirma o CEO da Arrow Global Portugal, João Bugalho.

Paralelamente, a Details está a criar um centro equestre “de classe mundial” para posicionar Vilamoura no circuito de hipismo global, à semelhança do que acontece com provas de salto de obstáculos de topo e noutras modalidades, como golfe ou vela com o Portugal Invitational da PGA Tour Champions, e regatas mundiais.

O CEO da Details – Sports & Leisure explica que “o plano de investimento estruturado para a melhoria contínua das infraestruturas desportivas turísticas será determinante para elevar ainda mais a qualidade da oferta”.

“O facto de gerirmos unidades hoteleiras de elevada qualidade na região permite-nos apresentar uma proposta integrada, capaz de responder às exigências de grandes equipas e atletas internacionais, reforçando a atratividade de Vilamoura como destino de estágios, competições e eventos de alto nível”, diz Nuno Sepúlveda.

A Details gere 12 campos de golfe em Portugal, entre os quais o Els Club Vilamoura, Old Course Vilamoura, PGA Aroeira, Palmares Ocean Living & Golf e Monte Rei Golf Course, além de explorar hotéis como Hyatt Regency Vilamoura, Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa ou Palmares Resort.