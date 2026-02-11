Bruxelas lança consulta pública sobre competitividade da banca da UE

A Comissão Europeia acabou de lançar um processo de consulta para avaliar a competitividade do setor bancário da União Europeia (UE). Bruxelas quer contributos de bancos, fintechs, investidores e outros participantes para melhorar o mercado único bancário, designadamente através da melhoria da regulação, e recuperar terreno para a banca americana.

“O relatório de Enrico Letta e o relatório de Mario Draghi apontam para a necessidade de reforçar ainda mais a competitividade do setor bancário da UE, referindo que a fragmentação, a escala limitada e a insuficiente integração transfronteiriça restringem atualmente o pleno potencial dos bancos para financiar o investimento, a inovação e o crescimento”, observa a Comissão.

Ter um “setor bancário mais forte, mais integrado e mais competitivo é um elemento fundamental para uma economia europeia competitiva”, acrescenta.

A consulta é feita através de um inquérito com cerca de 40 páginas e que aborda três grandes áreas: a competitividade dos bancos europeus em relação ao resto do mundo, a integração do mercado único e a União Bancária e a complexidade e eficácia da regulação bancária.

“Algumas questões são de natureza geral, enquanto outras são mais específicas e podem ser particularmente relevantes para grupos de partes interessadas específicos. Os inquiridos não devem, por isso, sentir-se obrigados a responder a todas as questões”, esclarece a Comissão.

O processo de consulta encerra no dia 19 de abril. A Comissão adianta que os contributos serão importantes para a elaboração do relatório sobre a competitividade do setor bancário que apresentará ainda este ano.